Le Pr Kitane gifle…Ousmane Sonko, le trafiquant de culpabilité

Solutions d’Ousmane Sonko : un autoportrait ?

Dans une série d’articles consacrés à Monsieur Ousmane Sonko, nous nous proposons de laisser sa plume parler. Nous ne nous permettrons pas d’aller au-delà du commentaire de ce qu’il a écrit, dit ou fait. Il ne s’agit guère pour nous de le diaboliser, mais de restituer des faits, de susciter un débat sur ses prétentions messianiques, sur sa « sainteté » proclamée. C’est un devoir moral envers le Sénégal et principalement envers tous ceux qui prennent part avec fureur et fanatisme au débat politique et qui nous insultent en affirmant qu’un homme comme Sonko n’est produit que tous les cinquante ans par une société (c’est la chose la plus absurde que j’ai entendue de toute ma vie !).

En lisant Solutions d’Ousmane Sonko, on n’est pas seulement frappé par la naïveté de certains sénégalais qui parlent d’un projet qu’ils ne comprennent même pas ; on est surtout révolté par le fait qu’un grand journaliste comme Cheikh Yérim Seck ait participé à la grande cérémonie de présentation du livre sans, une seule fois, poser une question de fond sur le livre.

Première partie : Ousmane Sonko : un trafiquant de culpabilité ?

Ceux qui ont lu le livre Solution, en savent suffisamment sur le profil psychologique de l’opposant Ousmane Sonko : cet homme excelle dans la victimisation et la dénonciation. En s’en prenant sans raison au général Moussa Fall, aux forces de l’ordre, aux magistrats et à tous les symboles de l’Etat, Sonko cherche à salir tout le monde pour se présenter en Messie rédempteur, mais également à rendre impossible sa culpabilité, quel que soit ce qu’il pourrait commettre comme infraction.

Il cherche à instiller dans la conscience des jeunes un conflit entre lui et les responsables de l’ordre et de la sécurité dans ce pays. C’est ce qu’on appelle le principe de la suggestion ou du conditionnement indirect.

Serge Tchakhotine en donne une illustration dans son livre Le Viol des foules par la propagande politique. C’est une forme de propagande qui s’exerce par suggestion dissimulée dans l’émotionnel. Tchakhotine distingue d’ailleurs deux types de propagande : l’une par persuasion, par raisonnement (« ratio-propagande ») ; l’autre par suggestion (« senso-propagande »). C’est sur cette seconde que repose essentiellement les méthodes du leader de Pastef. Dans ce passage Tchakhotine rappelle comment, par des méthodes de suggestion indirecte les nazis ont littéralement infecté l’univers mental des Allemands :

« Les formes qu’emploie la senso-propagande, sont connues -ce sont, en somme, les formes les plus utilisées jusqu’à ce jour. L’élément de nouveauté qui entrait dans la propagande émotionnelle de Hitler et de son adversaire, le « Front d’airain » en Allemagne, était, qu’on associait les formes de propagande aux méthodes touchant particulièrement les cordes émotionnelles de l’âme humaine : par exemple, la publication du programme économique simultanément avec la mise en relief de la défaillance des adversaires, se faisait par la voie de la presse de la T. S. F., de feuilles volantes, de réunions et de propagande individuelle.

Lorsqu’il s’agissait d’intimider les adversaires et les passifs, et de remplir de courage ses propres partisans, on devait surtout avoir recours à la guérilla par symboles, à la guerre des drapeaux, aux affiches, aux manifestations, aux défilés avec des chars symboliques, des sections en uniforme et marchant au pas cadence, etc.

Était-il question d’éveiller des sentiments de colère, de pitié, le souci du sort de son prochain, les moyens employés alors étaient des affiches, des tracts au ton violent et des assemblées où l’on laissait les assistants frémir d’indignation, crier leur haine ou brûler d’enthousiasme. Pour tourner les adversaires en ridicule, les moyens à employer étaient des processions carnavalesques, dans lesquelles on pouvait montrer des figures, et des groupes caricaturaux, ou encore des chansons de rues, des « papillons » portant des vers satiriques, des affiches et des caricatures, des chansonniers dans les cabarets et théâtres populaires. » p.351

Pour comprendre pourquoi Sonko cherche à désacraliser tout, il faut tenter de cerner les contours de la senso-propagande : ce ne sont pas les faits qui sont privilégiés, mais la perception que les citoyens (surtout ses partisans) pourraient en avoir. La haine que les foules ressentent envers quelqu’un ou quelque chose est un moteur sans carburant, un investissement sans frais. Monsieur Sonko a, sans aucune retenue, attaqué de façon régulière les symboles de notre nation (ses déclarations sur nos braves soldats envoyés pour maintien de la paix au Mali illustrent parfaitement cet état d’esprit !).

Qu’est-ce qui est recherché dans ce discours ? Instiller dans la conscience ou le cœur de la foule un sentiment de conflit avec l’armée. Créer des ennemis imaginaires fictifs est une manière de se poser en victime qui, parce que tout le monde a tout tenté pour le liquider sans succès, est un héros exceptionnel qui mérite non la commisération, mais le respect, l’adulation, voire l’adoration.

Certains passages de Solutions sont un réquisitoire qui, de généralisations en généralisations, mettent tout le monde dans le même sac :

« Tout tourne autour de l’intérêt personnel et nul, en vérité, ne se soucie réellement du Sénégal et du peuple. On fait semblant et on enfarine, au moyen de promesses démagogiques, du trafic d’influence, du pouvoir de l’argent illicitement acquis, des manipulations médiatiques et du soutien de lobbies, véritables maitres du système » p.20.

Au regard de ses méthodes de financement et de la propagande financière organisée autour des la solidarité avec de fausses victimes, on dirait que le gars décrit exactement sa propre façon de faire. La mobilisation de millions pour les « victimes collatérales » dans l’affaire Sweet beauté, la vente de gadgets aux couleurs du parti, la diabolisation des intellectuels récalcitrants ou indifférents à son projet, etc. sont des indices sur l’état d’esprit de Sonko. Parlant de l’administration Ousmane Sonko décrète sans aucune précaution scientifique ni esprit d’équité que la politisation des agents de l’administration obéit à une logique manichéenne qui est favorable à son parti :

« L’exemple le plus illustratif provient certainement de l’administration. Simultanément à la vague de ralliement au régime de hauts fonctionnaires qui ont réussi à se faire une place privilégiée dans la galaxie marron-beige (…) un mouvement parallèle de fonctionnaires de même grade se fit, à côté de citoyens d’horizon divers, pour donner naissance à ce parti, singulier par son positionnement et sa praxis politiques, qu’est le PASTEF.

Si dans le premier groupe on trouve principalement des hauts fonctionnaires ayant la particularité de trainer des casseroles contenues dans des rapports de contrôle ou notoirement étiquetés dans leur profession pour leur manque de déontologie et leurs pratiques corruptives, ceux du second groupe peuvent se prévaloir d’une image professionnelle irréprochable à tout point de vue ; ce qui les autorise à assumer un statut d’opposants radicaux sans rien encourir d’autres que la marginalisation dans la distribution de promotion.

C’est là toute la différence entre le militantisme patriotique dans PASTEF et le militantisme népotiste et occulte dans l’APR ». Solutions, p.22

Comment un homme peut être si sûr de la corruption de ses collègues de l’administration, sans jamais mettre en doute la sienne ? Comment peut-on décréter que les bons sont avec soi et que les mauvais sont de l’autre ? L’APR est certes aux commandes, ce parti nous a fait beaucoup de tort, notamment avec l’instrumentalisation de la justice, la politisation outrancière de l’administration, le clanisme, le clientélisme, etc., mais de là à affirmer que les hauts fonctionnaires qui y militent sont mauvais, c’est à la limite un délire.

Ce que fait Ousmane, s’appelle proprement un trafic de culpabilité, et son livre nous donne un aperçu sur sa personnalité. Sans aucune preuve, il affirme que peu d’hommes politiques sénégalais échappent aux sectes et lobbies occultes :

« Ce qui est sûr, c’est que je ne suis d’aucune secte ou obédience occulte. Et croyez-moi, dans le landerneau politique sénégalais, peu d’hommes politiques et de la haute hiérarchie y échappent, d’où leur propension à servir des intérêts occultes au détriment de ceux du peuple ». Solutions, p.32

Une telle affirmation n’est étayée par aucun début de preuve, le but recherché est juste de semer le doute, de discréditer, sans aucune forme de loyauté, un adversaire. Ses accusations grossières contre d’autres membres de l’opposition confirment parfaitement cette tendance. Le trafiquant de culpabilité est une personne très dangereuse : son génie et toute son industrie consistent à projeter sur les autres, (son entourage, la société) un sentiment de culpabilité qui lui permet de susciter une marrée incessante d’émotions négatives.

Il se donne ainsi les moyens de nous manipuler allant jusqu’à nous faire croire que nous sommes fautifs alors que c’est lui qui nous met dans l’angoisse en nous inspirant le sentiment d’être des fléaux ou des moins que rien. On comprend dès lors pourquoi il répète sans cesse que la validation sa candidature est entre les mains des Sénégalais (on ne sait pas comment ?) ! Dans Solutions, voilà ce qu’il dit du Sénégalais :

« Les Sénégalais ne se battent pas contre le système qui est leur bourreau, pas suffisamment du moins. Il faudrait se demander d’ailleurs s’ils ne sont pas plus complices que victimes, à voir, lors des campagnes et scrutins électoraux, le comportement alimentaire d’une partie des catégories qui, pourtant, sont les plus durement affectées par la mal gouvernance et les méfaits du système. On en est réduit aujourd’hui à une nation où l’argent-roi structure les rapports sociaux, où l’argent vaut mieux que l’intégrité, où la politique constitue un métier comme un autre, permettant de s’enrichir tout en s’achetant un brevet de bonne conduite à coups de largesses » p.20

Est-ce que monsieur Sonko connait l’histoire politique de son pays ? C’est vrai que la notion de système est plus commode et volatile pour désigner tout et rien à la fois, mais se permettre de douter des sacrifices énormes consentis par les Sénégalais pour d’abord combattre la colonisation, ensuite le parti socialiste, le PDS, mais surtout du combat acharné contre la mal gouvernance et pour l’institution d’un système éducatif de rupture, c’est carrément irrespectueux.

Le trafiquant de culpabilité fait ses crimes, seul, et nous met en demeure de ne pas être trop distants ; il nous intime l’ordre de le soutenir à tout prix ou nous reproche de ne pas l’aider suffisamment : une fois que nous tombons dans son piège, nous devenons ses objets. Le trafiquant de culpabilité est un homme extrêmement dangereux : il légitime son estime de soi, son ego surdimensionné, en faisant des autres ses marionnettes n’ayant ni habilité ni science, ni vertu.

A la page 26 de Solutions, voilà ce qu’il dit sur ses adversaires oubliant qu’il a lui a utilisé à satiété la stratégie de la diabolisation (notamment à la page 22 sur le manichéisme aberrant entre fonctionnaires membres de PASTEF et ceux membres de l’APR) pour clouer au pilori ces derniers :

« Tout cela ajouta au désarroi de nos adversaires et, les autres méthodes ayant échoué à produire les effets attendus, alors ils se rabattirent sur ce que tout diable sait faire de mieux : diaboliser.

Une vaste campagne de diabolisation savamment orchestrée a pris alors le relais depuis quelques mois. L’objectif étant de détruire l’image du probable candidat SONKO, par la diffamation, le commérage et l’affabulation. »

Le trafiquant de culpabilité nous manipule, car il est psychologiquement incapable d’endosser la responsabilité de ses errements. Sonko aurait dû être rappelé à l’ordre par les guides religieux et les intellectuels de ce pays le jour où il a suggéré l’attaque de maisons des pontes du régime. Dire à une foule « si vous attaquez la maison d’un ministre de Macky Sall vous y trouverez des millions », ce n’est pas seulement un mensonge, c’est une suggestion mentale dangereuse.

Pourtant dans ce chapitre 2 qui ressemble à un auto-storytelling Sonko fait une déclaration on ne peut plus controversée, voire suspecte, à propos sa Déclaration de patrimoine (chose très louche d’ailleurs parce qu’il n’était pas astreint à cette obligation, et on ne sait pas auprès de quelle institution ladite déclaration de patrimoine a été faite, et qui avait les moyens de la vérifier ?) :

« COMPTE BICIS : solde de deux centre quatre-vingt-douze mille sept cent trente-quatre (292.734) francs CFA (je n’ai pas tenu compte de deux virements effectués dans les dernières 24 heures pour un montant de 1072895 car je n’en connais pas pour le moment l’origine). »

Ma question est de savoir qu’est-ce qu’un virement dont on ne connait pas l’origine (car ça peut arriver qu’un virement soit effectué par erreur) fait dans une Déclaration de patrimoine ? Ce zèle de transparence montre ou cache donc que SONKO n’a pas fait une Déclaration de patrimoine et qu’il aurait certainement été jugé coupable par la CREI…

Mais ce qui est surtout affligeant, c’est le manque de modestie qui ressort des écrits de Sonko le plus beau, le plus juste, le plus noble, le persécuté pour sa droiture :

« … je me suis évertué, durant toute ma carrière, à faire un viatique intangible de cette valeur cardinale qu’est la probité, fille de la dignité et de la fierté rétentionnaire face aux basses tentations financières et matérielles.

Peu d’acteurs politiques peuvent et osent en dire autant ».

Cet homme est-il vraiment sérieux ? Comment peut-on parler de soi de façon si élogieuse et jeter dans les abysses du déshonneur et de la vilénie ses pairs ? Monsieur Sonko a bien fait de rappeler (on y reviendra) qu’il bénéficiait du Fonds commun aussi controversé que les différentes pratiques de pantouflage qui plombent l’administration sénégalaise.

Ce fonds constitué en 2014 est une invention du régime de son ami Macky Sall (on dirait des frères jumeaux par l’âme) : il est accaparé à hauteur de 63% par les inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines. Or pour les vrais patriotes, ce Fonds est en lui-même un scandale déguisé dans la légalité par les gens d’un système de prédation organisée. De qui se moque-t-on finalement ? Le Messie de jeunes enfants désorientés, désinformés et manipulés à outrance n’est donc pas plus désintéressé que ceux qu’il passe tout son temps à dénoncer.

Le trafiquant de culpabilité s’impose toujours en rédempteur, en Messie ou redresseur des torts qui commet ses crimes pour nous sauver ! Suprême mensonge, suprême paradoxe : refaire la société avec le mensonge comme seul outil ! Le trafiquant de culpabilité est un danger pour la famille, pour la société et pour la nation.

C’est un enfant dans l’âme et un adulte par le corps : le monde devrait s’ajuster à ses humeurs comme le croyaient les primitifs avec leurs incantations qu’ils pensaient pouvoir féconder le réel. Le propre du trafiquant de culpabilité, c’est de provoquer une dépendance affective de sa victime : elle a peur de ne plus être aimée, appréciée par son bourreau. Sur les réseaux sociaux et les plateaux télés, on a dressé des insulteurs et des tyrans chargés de vexer, d’humilier leurs interlocuteurs pour les rendre incapables de dire NON, de penser.

Il faut remonter à Durkheim (Le crime, phénomène normal) pour comprendre pourquoi Sonko persiste de façon compulsive à diaboliser tous ceux qui sont différents de lui. Les mécanismes psychologiques mobilisés pour faire honnir un comportement ont pour levier essentiel le sentiment. Plus un acte, une personne ou une image sont calomniés, davantage la conscience collective en a horreur. Les ressorts psychologiques en vigueur ici ont eux-mêmes comme levier des mécanismes sociologiques :

« Pour que, dans une société donnée, les actes réputés criminels pussent cesser d’être commis, il faudrait donc que les sentiments qu’ils blessent se retrouvassent dans toutes les consciences individuelles sans exception et avec le degré de force nécessaire pour contenir les sentiments contraires. (…)

En effet, pour que les sentiments collectifs que protège le droit pénal d’un peuple, à un moment déterminé de son histoire, parviennent ainsi à pénétrer dans les consciences qui leur étaient jusqu’alors fermées ou à prendre plus d’empire là où ils n’en avaient pas assez, il faut qu’ils acquièrent une intensité supérieure à celle qu’ils avaient jusqu’alors. Il faut que la communauté dans son ensemble les ressente avec plus de vivacité ; … »

C’est pourquoi la diabolisation, la dénonciation, la diffamation, de l’adversaire n’obéissent en général à aucune loyauté, à aucun fair-play. Les auteurs de ces viles pratiques ne reculent devant aucune cruauté : plus c’est abject davantage ça passera auprès de l’opinion dont la demande en scandales scabreux n’est jamais satisfaite.

Il est de la responsabilité de chacun, dans la famille, dans le village, dans la société ou dans l’Etat de résister à ce type de personnage. Il faut résister à ses rêves enfantins de dominer le monde et de le mouler à son image. Il faut résister à sa manie d’être un dieu parmi les hommes : et personne ne doit oublier qu’il y en a à chaque époque. Il faut résister à sa boulimie de pouvoir à ses fantasmes en le dénonçant : le silence est son principal allié.

(A suivre « Entre Solution et Ousmane Sonko, qui est l’auteur de l’autre ? »)

Alassane K. KITANE