Ansoumana DIONE, un Entrepreneur social au service des malades mentaux !

Ansoumana DIONE, un Entrepreneur social sénégalais au service des malades mentaux, vient de boucler vingt-cinq longues années dans l’une des missions les plus noble à travers le monde. En l’an 2000, il a fait ce choix judicieux de défendre la dignité humaine, la maladie mentale étant un fléau, un fardeau extrêmement lourd, aussi bien pour les victimes que pour les familles touchées. Aujourd’hui, cet homme devenu très célèbre, reconnu et respecté par tous les sénégalais, vu son engagement aux côtés de ses concitoyens vulnérables. Ainsi, il entre dans l’histoire car son nom restera gravé en or dans les anales du Sénégal.

Ce 25 janvier 2025 à 16 heures à Kaolack, il va présenter devant l’opinion nationale et internationale ses premières réalisations concrètes. Il s’agit de près d’une centaine de malades mentaux qui erraient dans les rues ou issus de familles très démunies à avoir bénéficié de façon gratuite d’une prise en charge totale au Centre Ansoumana DIONE, à l’initiative de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM). En réalité, notre pays se prépare à une activité si noble et salvatrice, avec ce citoyen modèle dont la détermination a engendré une telle grosse réalisation, au profit de nos populations.

Maintenant, il appartiendra au Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, de bien vouloir honorer de sa présence, cette cérémonie de présentation des anciens pensionnaires dudit Centre Ansoumana DIONE de Kaolack. De toutes les façons, ce serait un acte de reconnaissance de notre toute première Institution, vis-à-vis d’un Entrepreneur social très méritant. Une chose est sûre. Ansoumana DIONE a eu la sympathie de tous les sénégalais et Dieu, Le Tout Puissant Seigneur, Miséricordieux, lui sera éternellement reconnaissant. Une réalité qui l’encourage à poursuire sa très noble mission.

Kaolack, le 23 janvier 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)