DG et PCA…Des nominations de Pastef qui poussent à la réflexion

Les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) sont vraiment atypiques. Voilà des hommes et femmes qui ne s’indignent d’une nomination que quand cela les arrange. Mais quand il s’agit de l’intérêt général, c’est silence radio. Ou alors, les partisans de Ousmane Sonko trouvent toujours la bonne formule pour les défendre. Depuis l’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye, le choix porté sur certains directeurs généraux et Président de Conseil d’Administration (PCA) posent problème.

Les patriotes continuent de contester les choix du président Bassirou Diomaye Faye. Après Samba Ndiaye et Aoua Bocar Ly, les patriotes sont sur les traces des nouvelles personnes nommées par le chef de l’État. Beaucoup de profils sont contestés par les partisans de Ousmane Sonko. Et faut dire qu’ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère. Ils passent en revue leur passé. Comme d’habitude, les «pastéfiens» ont sorti leur connexion avec le régime de Macky Sall.

«Je partage l’amertume de certains « pastefiens « leurs messages de mécontentement», a écrit Mollah Morgun sur sa page Facebook. Le rappeur et activiste de rajouter : «Tu as tout fais pour empêcher le pastef de prendre le pouvoir, tu l’as combattu de toutes tes forces et manières pour que projet bi bagnia aboutir après tu retournes comme si rien était pour infiltrer le projet. La Honte ne tue pas sénégalais». Une position que partage d’autres membres du parti de Ousmane Sonko. Une indignation sélective pour certains observateurs de la scène politique.

Au moment où les patriotes traquent les membres de l’ancien régime, ils oublient leur propre problème. Les partisans de Ousmane Sonko devraient peut-être se pencher sur les patriotes qui sont nommés à des postes stratégiques. Dès sa prise de pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye à «démackyller» une bonne partie de l’administration. C’est ainsi qu’il a nommé de nouveaux directeurs généraux. Mais beaucoup d’entre eux sont de véritables boulets. Au port de Dakar, les décisions de Waly Diouf Bodian sont contestées par les membres de certains syndicats.

Mais ce qui fait le plus polémique sont ces sorties sur les réseaux sociaux. Ce patriote se comporte comme un véritable opposant. Des errements qui laissent vraiment à désirer. Si ce n’est pas lui c’est d’autres DG qui s’y collent. Ils passent leur temps à tirer sur leurs adversaires. Alors qu’ils sont nommés pour trouver des solutions, ils gaspillent leur temps à chanter les louanges de leur bienfaiteur. Ou alors passer leur majorité de temps à tirer sur toutes les personnes qui sont contre le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko.

La meilleure chose que le régime doit faire c’est de revoir la manière de nommer les personnes à des postes de DG. Mais surtout de PCA. Les dernières nominations laissent vraiment à désirer. «La Primature devrait organiser une formation pour les nouveaux Présidents de Conseil d’Administration. Beaucoup ignorent leur rôle. Le PCA n’a pas de fonction exécutive. Il supervise la stratégie dans la mesure des textes qui organisent la gouvernance de la société», a écrit un internaute sur X (anciennement Twitter).

Les PCA sont des personnes expérimentées. Pour mener à bien leur travail, ils doivent avoir un bon carnet d’adresse entre autres. Mais tout ce qu’on a servi aux sénégalaisdepuis quelques temps c’est un rappeur qui a eu maille avec la justice pour des affaires de passeport. Une rappeuse qui est la risée de ses détracteurs sur les réseaux sociaux. Un impulsif qui passe tout son temps à défendre Ousmane Sonko contre tous ses adversaires. Le seul mérite de ces personnes c’est leur appartenance à Pastef. Ou alors leur position sur les événements de 2021 à 2024.

«Ceux qui sont nommés comme PCA les méritent vraiment vous savez pourquoi : Quelqu’un qui sait battu comme gardien de sa nation. Quelqu’un qui est contre la gestion de l’État et de ses ressources, s’il est nommé PCA il saura que lui aussi est le gardien de la légitimité et de la crédibilité de l’organisation auprès de l’ensemble du gouvernement ainsi que de la société dans son ensemble. Ils ne feront pas une mauvaise gestion comme ce que les anciens ont fait. Juste qu’aussi les nominations d’autre part méritent des études approfondies et devraient être ouvertes à tout sénégalais compétent», a réagi un patriote.

Si le Pastef passe son temps à contester les décisions du président Bassirou Diomaye Faye, il devrait aussi le faire pour les nouveaux DG et PCA. Toutes ces personnes sont des sénégalais et si on a pu donner une chance à des rappeurs au carrière raté, pourquoi le chef de l’Etat ne devrait-il pas le faire pour des personnes avec un cv bien fourni.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn