Farba Ngom «dépouillé» de son immunité…le Fouta sonne la résistance

Farba Ngom est sur le point de tout perdre. Ce fidèle défenseur de l’ancien président Macky Sall est cité dans une affaire judiciaire qui risque de lui coûter son immunité parlementaire et peut-être même sa liberté. Mais les membres de l’Alliance Pour la République (APR) n’ont pas encore dit leur dernier mot. Ils ont fait une véritable démonstration de force ce jeudi dans le Fouta. Les hommes de Macky Sall sonnent la «résistance» face au régime en place.

Ce jeudi 23 janvier 2025, la ville d’Agnam a vibré au rythme d’une mobilisation des partisans et sympathisants de Farba Ngom. Plus de 50 000 personnes, venues de tous les coins de la région de Matam, se sont rassemblées de 15h à 19h à la place Macky Sall pour témoigner leur soutien indéfectible à l’honorable député qui est sur le point de perdre son immunité parlementaire. Un dernier coup de maître de celui qui se fait appeler fièrement le «griot de Macky Sall».

Si Agnam cristallise toutes les attentions, c’est parce que Farba Ngom est au coeur d’un tourbillon judiciaire. Le membre de l’APR est visé par une enquête pour blanchiment de capitaux suite à un rapport de la Centif. Cet inconditionnel de Macky Sall a démenti ces accusations. Mais il n’a pas réussi à convaincre la justice. Ce vendredi, L’Assemblée nationale va voter sa destitution. Ce qui a poussé ses partisans et sympathisants à se faire entendre depuis son fief. Et faut dire qu’ils ont vraiment réussi le pari de la mobilisation.

L’APR et ses sympathisants ont ainsi déclenché leur révolution. Plusieurs personnalités politiques ont pris part à cette mobilisation. L’ancien ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, l’ancien ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, ainsi que des figures comme Oumar Sarr, Modou Diagne Fada, et Sidiki Kaba, ont pris part ou envoyé des représentants pour manifester leur solidarité à Farba Ngom. Cette démonstration de force politique, rassemblant militants et alliés, est une manière pour les hommes de Macky Sall de démontrer qu’ils ne sont pas encore morts politiquement.

«Nous allons défendre Farba Ngom, nous ferons tout pour lui», a lancé Moussa Bocar Thiam qui assure que le parlementaire n’ira pas en prison. « J’ai appris la politique auprès de Macky Sall. Il m’a appris à respecter la justice et à être républicain. Et je resterai toujours dans cette logique », a déclaré Farba Ngom. Qui a réaffirmé son engagement à rester fidèle à ses principes et à son allégeance envers Macky Sall. « Mon engagement politique reste toujours intact. Et je serai toujours derrière le Président Macky Sall. Que personne ne vous détourne de ce chemin », a-t-il ajouté.

Farba Ngom a également indiqué qu’une autre mobilisation serait organisée le lendemain dans son fief à Agnam. Ainsi, les hommes de Macky Sall ont engagé la bataille contre le régime de Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Mais les membres de l’APR engagent un combat perdu d’avance. Ce parti a perdu le soutien de nombreux sénégalais. Ils sont peints sous leurs habits les plus sombres. Les patriotes ont réussi à faire croire aix sénégalais que le régime sortant est la cause de tous leurs maux.

Pendant ce temps, la jeunesse de l’APR a complètement disparu. Plus personnes ne voit ses jeunes que Macky Sall à créer de toutes pièces. Ils se terrent tous au moment où leurs leaders sont traqués par le nouveau régime. Rares sont les républicains qui osent prendre la parole en public. Ils ont tellement peur d’attirer l’attention sur eux qu’ils sont devenus aphones. Alors comment ce parti va-t-il faire face à un Pastef qui a le vent en poupe ?

L’APR tente la résistance. Mais les hommes de Macky sont très désavantagés. À l’heure actuelle, Farba Ngom devra invoquer tous les saints pour échapper au destin que ce nouveau régime lui a tracer. Son accointance avec Macky Sall risque de lui être fatale. Mais la question à se poser c’est qui sera le prochaine victime de cette traque au sein de l’ancien ? Ce qui est sûr, c’est que personne ne sera épargné par…cette reddition des comptes !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn