Ansoumana DIONE…un candidat à la mairie de Dakar adhère à sa cause

Selon Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), « Pape DIOP est le candidat qui rassure les couches vulnérables dont les milliers de personnes souffrant de troubles mentaux ». « Il est un homme de parole et il respecte ses rendez-vous. En perspective aux locales de 2022, il a jugé nécessaire de m’avoir à ses côtés, vu mon parcours riche de 22 longues années, au service de ces citoyens, marginalisés par la société » déclare Ansoumana Dione.

« A travers ce geste significatif, Pape DIOP manifeste toute sa volonté à m’accompagner dans ma mission de service public, contrairement aux autorités sanitaires, sous l’ère Macky SALL. Qui passent tous leurs temps à me combattre, paradoxalement. Il magnifie le mérite d’un citoyen qui s’est sacrifié exclusivement durant plus de deux décennies, pour ces malades mentaux » Selon Ansoumana Dione.

« Il faut être une autorité honnête et sincère, éprise de justice et surtout de solidarité, pour pouvoir procéder ainsi avec un défenseur avéré de la frange la plus vulnérable de notre population. En fait, Pape DIOP, candidat aux locales, m’a honoré, en inscrivant mon nom en or, sur la liste de personnes ressources sur lesquelles il compte pour redevenir Maire de Dakar » conclut Ansoumana Dione.