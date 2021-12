Macky et le TER…Le mensonge de Sonko remonte en surface

FACE AU MENSONGE DE OUSMANE “SONKO” SUR MACKY SALL, DR MEDOUNE NDIAYE SE PRONONCE.

INSHA ALLAH, le lundi 27 décembre 2021), son Excellence MR MACKY SALL inaugurera le Train Express Régional (TER) ce projet phare qui, sans nul doute apportera un ouf de soulagement à la population pour une meilleure mobilité car pouvant transporter jusqu’à 115.000 passagers par jour.

Au moment où l’on attend avec enthousiasme et fierté cette réalisation issue de la vision sans précédent de MR MACKY SALL, un leader de l’opposition du nom de Ousmane Sonko ne doit plus dormir car ayant juré devant ses collègues députés représentants du peuple que si le président de la République monterait dans le TER de Dakar à Diamniadio, il changerait de nom. Eh bien l’occasion lui est donnée pour dire aux Sénégalais son nouveau nom.

Je voudrais alors l’inviter à tenir parole sachant bien sûr que cela ne sera pas chose facile pour lui car il nous a habitués au mensonge. En attendant, très modestement je voudrais lui donner le nom de OUSMANE TER.

Je voudrais lui rappeler que dans notre religion, hormis le refus de l’unicité de Dieu, le mensonge est le plus grand péché. Il doit l’apprendre à ses dépens.

Très sincèrement, je suis peiné pour ses dires qui ne reposent sur rien sinon que sur une haine viscérale à l’endroit de son Excellence MR MACKY SALL.

Monsieur OUSMANE TER, je voudrais que vous fassiez sien cet adage qui dit : « Avant de parler, il faut remuer sept fois la langue».

Évidemment quand on parle à tout bout de champ, il n’est pas étonnant que l’on devienne ridicule d’autant plus que la parole : « c’est comme de l’eau, quand elle est versée, elle ne ramasse plus ».

J’ose croire qu’au moins une fois, ce gros mensonge vous servira de leçon et vous édifiera par la suite à être beaucoup plus prudent et moins nihiliste même si on sait que chez vous le ridicule ne tue pas.

Quand on est animé de haine, de méchanceté, d’hypocrisie et de malhonnêteté intellectuelle, évidemment les défaites vont se succéder et je suis sûr que vous n’en êtes pas à votre dernière car face à la vision claire de son Excellence MR MACKY SALL et son amour pour le Sénégal, il est interdit de dire que : ce ne sera pas possible.

Pour terminer, je voudrais vous exhorter à beaucoup plus d’humilité, seul gage qui vous permettra de reconnaître les bonnes réalisations faites pour l’intérêt des Sénégalaises et des Sénégalais.

Le fait de reconnaître la valeur de l’autre, n’enlève en rien la vôtre si vous en avez évidemment.

À bon entendeur, salut!

DR MEDOUNE NDIAYE

Coordonnateur DSE Cap-Vert

Président Association des Ressortissants Sénégalais de SAL

Membre de la VAR Républicaine.