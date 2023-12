Antoine Diome : « On doit arrêter les commérages et servir la République »

Antoine Félix Abdoulaye Diome a profité de la signature du projet de programme Pôle 2026 avec l’entreprise VINCI pour rappeler à l’ordre. « Le Président a beaucoup investi durant ses 12 ans de magistère et le secteur de l’énergie n’est pas en reste. Il a trouvé en 2012, 500kwt qu’il a emmené à 1700kwt en 2023. Avec tout ce qu’il a réalisé, nous sénégalais devront le consolider et servir la République comme un bon citoyen. On doit arrêter les commérages et servir la République», a déclaré le ministre de l’Energie dans son propos rapporté par Dakaractu.