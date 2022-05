Antoine Félix Diome réplique aux attaques contre la DGE et la société civile

Le ministre de l’intérieur déplore les attaques contre la direction générale des élections (DGE) et la société civile de certains responsables de l’opposition comme Ousmane Sonko qui les accuse d’être à la solde de Macky Sall. Antoine Félix Diome déclare que l’article 76 du code électoral est très clair sur le dépôt des listes de candidatures. Il considère que Force restera à la loi.

« C’est le lieu pour moi, d’apporter mon soutien aux membres de la société civile qui ont ces derniers temps fait l’objet d’attaques non seulement subjectives mais injustifiées. Nous connaissons le rôle de premier plan que la société civile a joué depuis les années 1990 pour l’avènement de notre démocratie au niveau où elle se situe aujourd’hui. Je voudrais également associer ces mêmes remerciements et soutiens à l’ensemble des acteurs du processus surtout la direction générale des élections », a déclaré le ministre de l’intérieur.

Pour Antoine Félix Diome : « quand on est dans une compétition, le patriotisme s’exerce à travers la fougue et l’engagement de chacune et de chacun de nous mais quand même nous devons savoir raison garder et mettre hors d’atteinte certains structures sans lesquels nous ne serions pas à ce stade », rajoute le ministre.