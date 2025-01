Aoua Bocar Ly-Tall dément : « Je n’ai jamais traité les militants de Pastef de terroristes »

MISE AU POINT : je n’ai jamais traité les militant-es- de PASTEF de TERRORISTES. Jamais !

Je n’avais jamais su pourquoi certaines personnes m’accusaient d’avoir traité les militant-e-s de PASTEF de terroristes. Avant, je le mettais simplement sur le compte d’une campagne de salissage dans les réseaux sociaux que les gens subissent de nos jours ici et sous d’autres cieux. Je ne l’ai compris qu’hier, le 23 janvier 2025. Au chevet de ma grande-sœur malade et hospitalisée, je me suis mise à lire un peu de tout sur mon téléphone portable. Entre autres, je suis entrée dans ma page Facebook et visité les commentaires de mon post du 29 décembre 2024 annonçant le 101ème anniversaire de naissance de mon Maitre à penser Cheikh Anta DIOP. Il y avait 760 commentaires. D’aucuns soulignaient sa grandeur ou son érudition, d’autres exprimaient leur enthousiasme face à ma nomination au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA) à titre de représentante des personnalités qualifiées du milieu des lettres, d’autres formulaient des félicitations, des encouragements et des prières, certains me dénigraient et/ou m’invitaient à démissionner du poste. Bien entendu, certains me défendaient contre leurs propos. C’est au cours de cette lecture que j’ai découvert le post d’un certain Diallo Diallo, datant de deux (2) semaines. Il l’illustrait par un texte daté du 6 mars 2021 et me posait la question : « C’était votre publication ? Non ?» C’est alors que j’ai compris la source de l’accusation d’avoir taxé les militant-e-s de PASTEF de terroristes. C’est à croire que presser de condamner et de salir, certaines personnes lisent mal. Ce post commence pourtant de façon claire. Comme titre, j’écris* : « ALERTE ! ALERTE ! Le Sénégal en DANGER de l’envahissement par des TERRORISTES. » À ce que je sache, ceux qui envahissent un pays, viennent de l’extérieur ? Non ? Donc, s’ils viennent de l’extérieur, ce ne sont pas des sénégalais-e-s.

Mieux, j’ajoute : « Il était invraisemblable en effet que la VIOLENCE des Destructions et des Meurtres soient le fait de la JEUNESSE SÉNÉGALAISE (Jeunes, Enfants & Étudiant-e-s-) de façon concomitante dans plusieurs villes du Sénégal … » Je poursuis : « L’avis de monsieur Sékou SANGHARÉ, un PanAfricaniste Guinéen nous explique l’infiltration des Terroristes dans ces MANIFESTATIONS de JEUNES au Sénégal. » Je termine par : « LISEZ L’ALERTE et restons VIGILANT-E-S ! Tout le reste du texte vient de monsieur SANGHARÉ qui explique : « La stratégie des terroristes présents au Sénégal se déroule en 4 phases. » Puis, il détaille : – 1, -2, -3, – 4 en allant à chaque fois à la ligne. Ensuite, il apporte d’autres précisions avec ce sous titres : «Qui sont ces terroristes ? » (Cf.: https://afriqueconfidentielle.com/continent/senegal/le-panafricaniste-sekou-sanghare-alerte-sur-un-complot-terroriste-visant-le-senegal/ ) C’est dire que contrairement à ce qu’on a prétendu, J’AI MÊME DISCULPÉ LA JEUNESSE SÉNÉGAISE dont les MILITANT-E-S du PASTEF comme on peut le lire ici sur ma publication au complet sur Facebook (Cf. : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4030942573597346&id=100000449281317&_rdr) Et, si certains n’avaient pas compris ou n’était pas d’accord avec le point de vue de M. SANGHARÉ, quelqu’un du pseudonyme Anticonformiste Aln a appelé ses amis (Nouha Djitte Cheikh Mbaye Malamine Fall Ronaa Gueye ) et leur a dit : «Venez voir la publication entière. Cette dame n’a fait que partager. Je crois que l’acharnement est infondé. J’ai Suivi ces publications de 2021 à 2024 mais c’est une panafricaniste pure. » C’est en effet ce qu’on connait de moi. Je salue son honnêteté.

D’ailleurs, comment pourrais-je taxer les « Pastéfiens » de Terroristes alors que j’y compte beaucoup de gens qui me sont très chers. Il y a parmi eux mes propres jeunes sœurs et enfants, des neveux, des nièces dont j’ai contribué à former certains politiquement dans le RND alors qu’ils/elles étaient des adolescent-e-s et nous suivaient partout où nous allions rencontrer Cheikh Anta (chez lui, dans son bureau, aux meetings et procès du RND, etc.). Aussi, parmi les gens du PASTEF, j’ai des collègues pour lesquel-les j’ai le plus grand respect, de l’estime, voire de l’admiration ainsi que de grand-e-s ami-e-s de longue date. Pour n’en citer qu’un seul, je peux parler de mon cousin S.E.M Amadou Tidiane Wone. Au-delà de notre parenté, j’ai eu à collaborer avec lui au Canada quand il y était ambassadeur du Sénégal. Ce, autour de la valorisation de patrimoine historique de l’Afrique que j’y menais, plus précisément autour des Manuscrits de Toumbouctou. De même, j’ai partagé avec lui des plateaux de télévision dans le cadre des Ziarras Omariennes. Militant actif ou sympathisant ouvert du PASTEF, il est aujourd’hui ministre conseiller du président Bassirou Diomaye FAYE. Comme pour tant d’autres militant-e-s du PASTEF que je connais bien, jamais, il ne me frôlerait l’esprit que cet homme, intelligence et culture par excellence soit un terroriste ou lié à une formation politique terroriste. JAMAIS !

Dre Aoua Bocar LY-Tall

Sociologue/Analyste, Membre de MESURe et de la Plateforme Aar suñu Eleksion