Appel de l’opposition : l’honorable député Toussaint Manga recadre le Macky

Dans son discours à la nation, le Président Macky Sall a fait appel à tous les sénégalais pour qu’ensemble qu’on puisse combattre la pandémie du Coronavirus.

Parmi ces forces vives de la nation, l’opposition fait partie de cet appel du Président. Seulement, tout le monde n’a pas la même perception de cet appel. C’est le cas de l’honorable député Toussaint Manga qui a apporté sa version. Selon lui, l’urgence est ailleurs mais pas dans une politique politicienne. Il déclare à cet effet » N’ est- il pas plus pertinent de rencontrer le corps médical sur le terrain à la place de l ‘opposition ?

Quelle opposition parlementaire le Président de la république va t- il rencontrer ?

Selon lui, l ‘unique groupe parlementaire de l’ opposition <<Liberté et Démocratie >> dont je suis membre n’est ni saisi,ni informé.

J’aimerais bien savoir ceux qui réclament d’ être l’ opposition PARLEMENTAIRE .Soyons sérieux dans nos démarches et arrêtons le saupoudrage , l ‘ urgence est ailleurs. Le soutien de l’ opposition est naturel pas pour les beaux yeux du président mais pour le peuple sénégalais que nous aimons tous. L’opposition parlementaire c’ est d’abord le groupe parlementaire de l’ opposition qui a un leader identifié et connu le Président Abdoulaye Wade .De façon responsable si vous souhaitez un soutien de l’opposition parlementaire ,vous savez qui voir et où passer. Maintenant si vous voulez faire des non -inscrits l’opposition PARLEMENTAIRE je vous signale que votre démarche est loin d être républicaine. L’ heure n ‘est pas à la politique.