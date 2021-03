Approvisionnement en ciment : les mises en garde de Aminata Assome Diatta

Le ministre du Commerce et des petites et moyennes industries, Aminata Assome Diatta, a noté une perturbation dans l’approvisionnement du ciment auprès des points de vente.

« Depuis quelques jours, il a été relevé dans le secteur de la cimenterie des difficultés d’ordre technique qui ont conduit à une baisse de l’offre. Par ailleurs, les récents événements vécus dans notre pays ont induit une immobilisation de l’essentiel des camions perturbant l’approvisionnement en ciment des points de vente. Cela n’a pas empêché, contrairement aux règles d’éthique, certains opérateurs économiques de s’adonner à des spéculations sur les prix et à des rétentions de stocks, prenant le risque de perturber le marché du ciment », a déclaré le ministre dans un communiqué.

Aminata Assome Diatta a rassuré que « toutes les mesures sont prises pour que la situation revienne à la normale ». Aussi elle met en garde contre toute violation des prix déjà établis. « C’est pourquoi, le Ministère du Commerce et des PME tient à informer que toutes les mesures sont mises en œuvre pour un retour rapide à la normale de la distribution et de la disponibilité du ciment. Il rappelle en outre que toute violation des règles sur les prix et la distribution sera sanctionnée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur », a-t-elle dit.