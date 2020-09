Apr/Mbacké : Le Dg Gallo Bâ seul maître à bord…

Dans un autre registre, les autres responsables politiques font le mort ou se réfugient dans une certaine léthargie légendaire en restant injoignable. Tout semble confirmé que seul le Dg Gallo Bâ est l’homme sur qui le Président Macky Sall peut compter pour tirer le département et la commune de Mbacké vers l’émergence. Et ceci doit nécessairement passer par un renforcement des pouvoirs et des possibilités du Dg Gallo Bâ pour qu’enfin, le Président Macky Sall puisse voir la tendance politique basculer en sa faveur même si force est de reconnaître que beaucoup de projets sont en cours de réalisation. Parmi ces projets on peut citer le programme d’éclairage public, la réfection du marché central avec la Pacasen ( Programme d’Appui aux Communes et aux Agglomérations du Sénégal), la reprise des travaux du stade, le réseau d’assainissement entre autres. Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn Des adhérents viennent se partout pour magnifier le travail énorme que le responsable politique aperiste continue de faire dans le domaine social avec des financements, des recrutements et des prises en charge médicales parfois de personnes étrangères.

Les responsables politiques du département de Mbacké sont plongés dans une longue hibernation depuis un certain temps. Une situation inédite qui fragilise davantage le Président Macky Sall. Le seul responsable à sortir la tête de l’eau est le Dg Gallo Bâ qui continue de se déployer sur le terrain en tout temps et en tout lieu. L’arrivée du Président Macky Sall a démontré qu’il est le seul maître à bord. Autre facteur qui consolide les arguments reste la démonstration de force ce week-end où les jeunes et les femmes ont encore une fois manifesté leur confiance et leur engagement à ses côtés pour hisser leur leader vers les sommets.