APR/Saint-Louis : Bamba Fall réussit le pari de la mobilisation

Comme dans toutes les localités du Sénégal où le parti présidentiel, L’APR, a sonné la remobilisation des troupes, la ville tricentenaire n’a pas été en reste. Et là, du fait d’un homme qui a presque tout le temps été dans l’ombre. M. Bamba Fall, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient de faire une véritable démonstration de force dans son fief.

Le cheval marron-beige, emblème de l’Alliance Pour la République, a chevauché à Ngallèle, fief du Directeur de la Maintenance, des Constructions et Équipements du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Talentueux, discret, effacé, travailleur, Bamba Fall s’est forgé un nom grâce à ses nombreuses œuvres de bienfaisance. Partout où nos oreilles nous ont conduites, les témoignages à son endroit sont unanimes.

Du financement des femmes, de l’insertion des jeunes dans le monde du travail, en passant par la réfection des toilettes de l’hôpital régional de Saint-Louis, la construction et la réhabilitation en cours de deux mosquées à Ngallèle, la participation à l’effort sanitaire contre le coronavirus, la prise en charge chirurgicale de malades….le jeune Directeur a fini de tracer son chemin sur l’échiquier politique et social de Saint-Louis et du Sénégal en général.

Ce Samedi a été l’occasion pour les populations, pas seulement de Ngallèlle mais de tout Saint-Louis, de lui témoigner, de par leur forte présence, toute leur gratitude et leur détermination à l’accompagner partout où besoin sera. Et ce devant le premier Magistrat de la ville, par ailleurs Coordinateur départemental de l’Alliance Pour la République de Saint-Louis, M. Mansour Faye. Le bonheur et la satisfaction étaient lisibles sur le visage radieux du Maire, surtout avec cette présence massive de la jeunesse; jeunesse qui se trouve être la préoccupation majeure des autorités étatiques mais aussi locales.

Tour à tour, sur le présidium, les responsables de l’APR ont félicité, encouragé le jeune et dynamique Bamba Fall qui, avec ce grand meeting de remobilisation et d’informations, a réussi un véritable coup de maître en réunissant toute cette jeunesse qui, en la personne du DMCE du MESRI, ont retrouvé une référence, un grand frère, vu son parcours, sa politesse, son abnégation dans le travail, son amour pour Saint-Louis.

Ce fut l’occasion pour la coalition Benno Bokk Yaakaar de magnifier l’extraordinaire prouesse de leur jeune frère de parti.

Bamba Fall, dans sa prise de parole, a remercié toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour rehausser de leur présence cette manifestation importante. Il en a profité, séance tenante, pour exposer au Maire de Saint-Louis quelques préoccupations et doléances des habitants de Ngalléle. Ce fut l’occasion pour lui de renouveler sa confiance au Maire, sa volonté à l’accompagner partout, surtout pour un second mandat à la tête de la commune.

« Vous êtes le meilleur candidat que Saint-Louis peut avoir car, en venant habiter ici à Ngallèle, tout était sombre. Personne n’osait sortir après le crépuscule. Mais, maintenant, il est difficile de reconnaître le jour et la nuit, tellement les rues sont éclairées. Et c’est le même constat un peu partout. », dixit Bamba Fall.

À sa suite, M.le Maire de la commune de Saint-Louis, le ministre Amadou Mansour Faye, a félicité chaleureusement son poulain qui « a réussi à unifier les responsables apéristes de Ngallèle », mais aussi à faire revenir les « frustrés de toute la commune.

« C’est cela l’attitude d’un vrai responsable », pour reprendre les mots du Maire qui a remercié et félicité toute la jeunesse, non sans rappeler l’importance qu’il accorde à l’employabilité des jeunes et des femmes. Ce qui a sous-tendu la création du GIE And Suxali Ndaw gni, qui se trouve être un GIE qui, sans la participation considérable de M.Bamba Fall, n’aurait pu atteindre ce capital financier qu’on lui connaît. Il a rappelé aussi l’importance que le Chef de l’État, SEM Macky Sall accorde à la jeunesse qui se trouve être le fer de lance de tout pays qui veut avancer.

Le Maire Mansour Faye a tenu à galvaniser les troupes et a demandé aux responsables de remobiliser d’avantage et de massifier le parti.

Rappelons que ce grand meeting de Bamba Fall a vu la participation de beaucoup de personnalités telles que Pape Ibrahima Faye ( DG du CROUS de Saint-Louis), l’honorable députée Aminata Guèye, le Docteur Ndoye de Réwmi, entre autres.

« Louni fang, kène douko dièèkh ».

Ce coup de maître réussi par M. Bamba Fall fait de lui une des valeurs, sinon la plus sûre, sur lesquelles il faudra nécessairement compter dans les prochaines joutes électorales.

Pape Babacar Fall, correspondance particulière