Après le 3ème mandat…Sonko tient une autre bombe : la mort de…

Ousmane Sonko ne sait plus à quel saint se vouer. Il vient de tourner la page du 3ème mandat qui ne vaut plus un kopeck et essaie de trouver la mèche de la dynamite qui pourrait faire exploser la maison de Macky Sall. Toujours en quête de scoop ou de bombe sociale comme les morts lors des manifs, Ousmane Sonko est resté chiche depuis la volonté de Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat. Mais depuis que des Sénégalais sont morts, Ousmane Sonko vient enfin d’avoir un os à ronger. Il accuse Macky Sall et demande encore aux jeunes de se lever pour combattre Macky et son régime.

Après l’info sur la disparition de migrants Sénégalais en mer, Ousmane Sonko a lancé un appel aux jeunes : « Si Macky Sall persiste dans sa volonté suicidaire de sélectionner ses candidats à sa succession à la tête du Sénégal puis d’imposer la personne de son choix au peuple par un scrutin biaisé…Aux jeunes de mon pays, je réitère mon appel…Ne fuyez pas votre destin, restez et menons ensemble le seul combat qui vaille : la construction souveraine de notre développement économique et social ! »

Ousmane Sonko vient à travers l’info de Sénégalais morts en mer (près de 300 migrants), demander aux Jeunes de le suivre dans son appel à l’insurrection. Et les arguments de Sonko sont que « Macky Sall cherche à imposer la personne de son choix au peuple ». Avec l’émigration comme sujet principal de discorde. Ousmane Sonko qui est en panne de sujet, vient encore de prouver qu’il est un politicien macabre qui surfe sur la douleur des gens pour se relancer politiquement…

Ousmane Sonko est un personnage cynique. Avec lui, tous les moyens sont bons pour accéder au pouvoir. Il se sert de cette affaire de migrants disparus en mer, pour appeler encore la jeunesse à se dresser contre le pouvoir de Macky Sall. Pourquoi le maire de Ziguinchor aime-t-il tant se servir des malheurs de compatriotes et des morts pour appeler les jeunes à la révolte ? Ousmane Sonko se soucie-t-il réellement des morts enregistrés lors des manifestations violentes qu’il appelle ?

Ousmane Sonko préfère donc ne pas s’incliner devant la mémoire des personnes disparues. Il préfère plutôt mettre le pays à feu et à sang. Alors que les Sénégalais notamment les proches des victimes disparues en mer pleurent toujours, il choisit de lancer cet appel à la jeunesse. Ousmane Sonko profite du contexte. On sait qu’il cherche la provocation avec les responsables de son parti qui viennent de soutenir que le 15 juillet prochain, ils vont vers un congrès pour investir Ousmane Sonko comme leur candidat à l’élection présidentielle de 2024.

Les membres de Pastef poussent la provocation jusqu’à annoncer que leur leader sera présent à ce congrès d’investiture. Ce n’est pas la tenue du congrès d’investiture qui intéresse Ousmane Sonko et ses partisans. Ils veulent que le pays soit à nouveau à feu et à flamme. Ceci est la preuve que le maire de Ziguinchor ne se soucie guère de l’avenir des jeunes. Il utilise la jeunesse uniquement pour parvenir à ses fins. Il appelle les jeunes à la rue alors que lui n’ose pas mettre le nez hors de sa maison et préfère mettre ses enfants à l’abri.

Ousmane Sonko se jette désespérément dans son ultime combat avant qu’il ne soit pris et envoyé par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) en prison. Il sait bien qu’il est un homme fini. Il tente donc dans sa chute d’installer définitivement le chaos dans tout le Sénégal. Il cherche et tente avec l’affaire des migrants disparus en mer d’allumer la mèche et d’attiser le feu dans tout le Sénégal.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn