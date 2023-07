Macky éteint définitivement Pastef…et met hors-jeu Sonko

Ousmane Sonko n’aurait jamais pensé avoir une fin aussi triste. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi à se mettre dans des situations des plus inconfortables. Tout ce qu’il a bâti, s’effondre tel un château de cartes. Macky Sall a réussi à réduire son principal adversaire à sa plus simple expression. Désormais, le maire de Ziguinchor a besoin d’un miracle pour se tirer d’affaires et sauver ce qui reste de son parti.

Macky Sall a finalement réussi à prendre le dessus sur son éternel rival. Ousmane Sonko n’a plus la côte. Ses déboires judiciaires ont fini par prendre le dessus sur lui. Condamné à six mois avec sursis dans l’affaire Prodac et de deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse dans le dossier qui l’oppose à Adji Sarr, Sonko voit sa marge de manœuvre se réduire considérablement. Pour un homme qui drainait des foules, Sonko ne peut plus sortir de sa villa de la Cité Keur Gorgui.

Même s’il n’est pas encore en prison, Sonko n’en n’est pas loin. Il est coupé de toutes les personnes qui le soutenaient. Seul son chef de protocole a un accès illimité à son domicile. Ousmane Sonko est de plus en plus isolé des médias. Depuis que ses téléphones ont été confisqués, il est de moins en moins présent sur les réseaux sociaux, son arme favorite. L’opposant radical est devenu un opposant de marché. Il aboie plus qu’il ne mord.

Ousmane Sonko n’est pas le seul patriote que Macky a réduit au silence. L’appareil judiciaire de l’État a complètement décimé Pastef. Le parti qui faisait jadis tremblé toute la classe politique n’est plus qu’une coquille vide. Pastef risque de disparaître à tout moment. Le parti est acculé. Comme l’a révélé Xibaaru dans son édition du mercredi, Sonko est littéralement fauché car tous les comptes Koppar Express du parti ne fonctionne plus. Les patriotes se sont reduits à la vente de bracelets pour renflouer leur caisse et donner au PROS (Président Ousmane Sonko) de quoi tenir.

Mieux de s’en arrêter là, Macky a coupé la tête du serpent. Pastef n’a plus de leaders pour porter le projet. Ousmane Sonko est confiné dans sa prison à ciel ouvert. Et les autres remplaçants ont été mis hors course. Bassirou Diomaye Faye et Birame Souleye Diop croupissent en prison. Ils étaient vus comme les seuls profils capables de suppléer au PROS qui peut être envoyé en prison à tout moment.

Et ils ne sont pas les seuls patriotes envoyés à la chambre zéro étoile. Tous les ultras du parti ont été arrêtés. Le chargé de la communication du parti n’a plus de marge de manœuvre depuis qu’il a été mis sous bracelet électronique. La com digitale de Pastef ne passe plus depuis que Outhmane Diagne est devenu un fugitif. Administrateur de la mafia Kacc Kacci, il avait mis en place des mercenaires du clavier pour éliminer tous les opposants au PROS. Sous le coup d’un mandat d’arrêt, il se terre tel un rat…

Pour ne rien arranger, Pastef s’est lancé dans un projet insurrectionnel. Ousmane Sonko et Cie sont dans une campagne de déstabilisation du Sénégal. Le leader de Pastef est accusé d’avoir des connexions avec des jihadistes et le Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC). Ce, dans l’unique but de déstabiliser le pays et faire main basse sur nos ressources. Depuis lors, Pastef est sur la liste rouge de nombreux sénégalais qui appellent à la dissolution de ce parti.

Macky Sall aura réussi une chose : réduire Le parti Pastef à sa plus simple expression. Sonko et son parti agonisent. Ils auront besoin de plus que des menaces pour se relancer dans la course présidentielle. Les erreurs de Sonko l’ont retardé par rapport aux autres candidats déclarés. Espérons que le rassemblement du 15 juillet permettra aux patriotes de renaître de leurs cendres.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru