Sonko est foutu…un patriote veut détruire Pastef et le

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est à l’image de son leader, Ousmane Sonko. Ce parti ne regroupe que des sacs à problèmes. Les leaders qui la composent sont tellement immatures qu’ils sont incapables de mener le projet à sa destination. Parmi ces nullards, un profil se singularise. Ce député, devenu maire, va mener Sonko et son parti à leur destruction. Car il était le candidat de la dernière solution pour certains patriotes.

Il faut remuer la langue sept (7) fois avant de parler, dit-on. Cette assertion, Birame Soulèye Diop ne l’a pas comprise. Le maire de Thiès Nord vient de se mettre dans la plus mauvaise des situations. A force de trop parler, il a franchi la ligne rouge. Le député a tenu des propos désobligeants envers le président Macky Sall. Des propos jugés graves au point que le Procureur ait demandé l’arrestation du député.

En conférence de presse, le Président du groupe parlementaire de Yewwi Askan Wi a laissé entendre que Macky Sall serait capable d’empoisonner ses potentiels dauphins pour «la faire à la Ouattara ». Après le tolée, Birame Soulèye Diop a décidé de faire des excuses publiques. Mais cela risque de ne pas être suffisant. La machine judiciaire est déjà en branle. Et si le juge suit le procureur dans cette affaire, le nom de Birame Soulèye pourrait venir s’ajouter à la longue liste des patriotes entre les liens de la détention.

Mais on se demande si réellement Birame Soulèye Diop ne voulait pas rejoindre ses camarades de parti. Depuis un certain temps, il multiplie les discours guerriers. En l’absence de Sonko, le député et Abass Fall se sont chargés de faire le show à Pastef. Ce sont eux qui accentuent les appels à manifester. Et quand vient l’heure d’être sur le terrain, ils sont aux abonnés absents. Ou disparaissent au moindre jet de lacrymogène. Voilà les personnes à qui le maire de Ziguinchor a laissé la charge de mener les troupes.

Et pourtant, Birame Soulèye Diop (BSD) est vu par beaucoup d’observateurs de la scène politique comme étant le possible remplaçant de Sonko s’il venait à être écarté à cause de ses déboires judiciaires. Mais le maire de Thiès Nord est loin d’avoir l’étoffe qu’il faut pour réussir cette mission. Au contraire, le parlementaire va mener le peu qui reste de Pastef à sa perte. Cette bourde sur Macky n’est qu’une facette de la personne qu’il est vraiment.

D’ailleurs, les patriotes en sont conscients. Beaucoup d’entre eux ne daignent lui accorder la moindre crédibilité. Birame Soulèye Diop a foulé au pieds, l’un des principes fondateur de Pastef. Depuis qu’il est élu député et maire, il refuse catégoriquement de lâcher un de ses postes. Alors que Sonko a tellement chanté qu’il était contre le cumul de fonctions. Mais BSD n’en a cure de la volonté du PROS (Président Ousmane Sonko).

Il est déjà dans les habits du leader principal de Pastef. Malheureusement, son entêtement a fait qu’il peine à avoir une majorité chez les patriotes. Au contraire, il a divisé le parti de Sonko. Il y’a une petite guéguerre qui échappe à de nombreux sénégalais. Les Pro-Birame Soulèye défendent bec et ongles leur leader contre les attaques internes de certains zélés de Pastef. Et cette affaire pourrait venir ajouter de l’huile sur le feu.

La plus grande bêtise que Birame Soulèye Diop ait fait, c’est de réduire les chances de Pastef pour 2024. Les patriotes ont bon crier mais si Sonko est arrêté, cela n’empêchera pas la tenue d’élections. Et si leur parti se vide de tous les leaders capables de porter le projet, il court tout droit vers sa perte. Pastef sera mort de sa plus belle mort. Et le maire de Thiès Nord en sera pour quelque chose. S’il ne s’était pas laissé emporter par ses émotions, il ne serait pas dans cette situation.

L’avenir de Pastef s’obscurcit de jour en jour. Ce parti est proche de sa destruction. Le pouvoir a réussi à «neutraliser» toutes les têtes pensantes. Le dernier «Mohican» vient de commettre la plus grosse bêtise de sa carrière. Et s’il est envoyé en prison comme les autres, Sonko sera dans une très mauvaise situation. Reste à voir comment le PROS va régler la situation…

