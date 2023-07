Les derniers jours de liberté de Sonko…Il est lâché par

Ousmane Sonko n’est plus l’homme aimé par tous les Sénégalais. Le président Macky lui a ravi la vedette après sa décision de ne pas participer à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko qui appelait au « Djihad politique » est lâché par tous. Les marabouts lui ont fermé leurs portes d’où l’impossibilité de compter sur leur médiation. Certains de ses avocats ont préféré abandonner sa défense tellement le « mec » est imprévisible. Aujourd’hui, la justice qu’il a tant narguée, vient d’afficher la décision de sa condamnation au Tribunal de Dakar…

Ousmane Sonko « Mou Sell Mi » vit ses derniers jours de liberté.

Le procureur s’est concerté avec ses services sur le « problème » Ousmane Sonko. Et aujourd’hui, la Justice est fin prête pour procéder à son incarcération. Son lit à Rebeuss est déjà prêt. Et il sera dans la même chambre qu’occupait un certain Karim Wade. La justice va appliquer sa condamnation dans toute sa rigueur. Et le président Macky Sall, lors de son discours mémorable la Nation s’est montré intransigeant contre ceux qui veulent déstabiliser le pays.

Aujourd’hui Ousmane Sonko est lâché par tous. Il a envoyé des émissaires vers Touba et Tivaouane. Toutes les portes étaient fermées. Il a envoyé des émissaires vers les khalifes des Niassènes, Layènes et Khadres…Tout était fermé. Aucune issue pour Sonko de négocier. Les marabouts font payer à Sonko son impolitesse. Ousmane Sonko avait toujours été sourd à leurs appels pour la paix au Sénégal. Aujourd’hui, c’est lui qui a besoin d’eux pour obtenir leur médiation afin qu’il ne soit pas jeté comme un malpropre en prison.

Et le glas de Sonko et de Pastef a été sonné par Macky Sall avec son discours historique à la Nation. Macky Sall a scellé le sort du maire de Ziguinchor en ne se présentant pas à la présidentielle. Les Patriotes qui comptaient sur le troisième mandat de Macky pour « brûler » ce pays, n’ont plus de cheval de bataille. Sonko va purger ses deux ans de prison ferme. Et les patriotes diminués ne pourront pas empêcher la justice de faire son travail car Macky veille sur le respect de l’état de droit jusqu’à son départ le 25 février 2024.

Les responsables de Pastef sont désespérés. Il n’y a qu’à suivre leurs dernières sorties depuis que Macky Sall s’est adressé à la nation pour se rendre compte qu’ils sont affolés. Macky Sall a séduit les Sénégalais en annonçant clairement qu’il ne sera pas candidat en 2024. Mais les Sénégalais ont également salué la fermeté dont a fait montre Macky Sall parlant des évènements qui se sont déroulés au lendemain de la condamnation de Sonko par la justice sur l’affaire Sweet Beauty.

Macky Sall promet que tous ceux qui sont impliqués lors de ces évènements vont être sanctionnés sévèrement par la justice. L’Etat n’entend faire aucune concession. C’est ce qui affole les responsables de Pastef qui promettent l’enfer aux Sénégalais si le leader du Pastef est emprisonné et privé de se présenter en 2024. Cette panique, on le lit sur le visage de certains ténors de Yewwi Askan Wi qui n’entretiennent que l’espoir que Sonko soit Président afin qu’ils soient récompensés de quelques strapontins.

Or, si Ousmane Sonko est interné en prison et que sa candidature en 2024 est rejetée, ils se seront battus toutes ces dernières années en vain. Ils auraient bien aimé voir les Chefs religieux s’impliquer dans cette affaire pour que Ousmane Sonko ne soit pas envoyé en prison. Or, les Chefs religieux n’entendent pas lever le plus petit doigt pour intervenir dans cette affaire, du fait de l’arrogance dont a fait montre Sonko à leur endroit lorsqu’ils lui demandaient de faire arrêter les manifestations sanglantes qui se déroulaient au Sénégal.

Ousmane Sonko n’a aucune chance. Il ne sera pas candidat en 2024. L’Etat va faire appliquer dans toute sa rigueur la décision de justice qui le frappe. Personne ne va intervenir en sa faveurs. Et les jeunes qu’il envoyait dans la rue pour en faire des chairs à canon ne vont plus le suivre dans ses mots d’ordre qui sont de mettre le feu dans ce pays. Ousmane Sonko est à présent seuls. Il n’a à ses côtés que les responsables de Pastef, et des leaders de Yewwi Askan Wi qui ne représentent rien.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn