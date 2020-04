Après Touba…Thiès chasse le Covid-19

Après la ville de Touba qui n’a enregistré aucun cas de Covi-19 cette dernière semaine, c’est au tour de Thiès d’afficher « zéro cas positif ». Sur les dix cas précédemment testés positifs, les 6 sont guéris et vont, dans quelques heures, rentrer chez eux, selon le médecin chef du district sanitaire de région. « Depuis plus d’une semaine, nous n’avons pas encore enregistré de nouveau cas. Au total, nous avions eu 3 cas communautaires qui ont contaminés cinq cas contacts, ce qui fait 8 cas plus 2 cas importés. Les 6 sont testés négatifs deux fois de suite à 48 heures d’intervalle, donc ils ont été libérés et il reste quatre autres qui sont en hospitalisation, mais leur état de santé est satisfaisant », précise-t-il sur IRadio. Sur les 204 contacts qui ont été enregistrés dans le district, beaucoup sont sur le point d’être libérés car ne présentant aucun signe de Covid-19

. Toutefois, le médecin chef du district a déploré les rassemblements notés dans certains endroits, notamment dans les marchés. C’est ainsi qu’il demande au Thiéssois de ne pas baisser la garde.