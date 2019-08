Arabie Saoudite: Les femmes peuvent désormais voyager sans l’accord d’un homme

Le royaume de l’Arabie Saoudite continue sans profonde mutation sociétale. Désormais les femmes saoudiennes peuvent avoir un visa et voyager dans des pays étrangers sans l’accord d’un homme.

Annoncée le 1er août, cette réforme est entrée en vigueur hier mardi. Le département des passeports a fait l’annonce sur tweeter après avoir reçu plusieurs demandes « de femmes âgées de 21 ans et plus pour obtenir ou renouveler un passeport et voyager hors du royaume sans permission ».

Il y a un an de cela les autorités saoudiennes avait entamé des réformes de ce genre en concédant aux femmes le droit de devenir chefs d’entreprises, sans avoir besoin du consentement d’un tuteur.