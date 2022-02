Arona Coumba Ndoffene Diouf indésirable à Biscuiterie

Quatre jours après la débâcle de Benno Bokk Yakaar (Bby) à Dakar, les langues commencent à se délier ! Depuis dimanche, « Le Témoin » quotidien s’est aventuré à retourner sur certains lieux du crime électoral comme les Parcelles Assainies, Mermoz-Sacré Cœur, Yoff, Hann Bel Air et Dieuppeul-Derklé où les candidats de Bby ont été foudroyés.

Cette fois-ci, le journal s’est invité dans la commune de Biscuiterie où le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf était tête de la mouvance présidentielle. Justement ! S’il y a un candidat de Bby qui est le plus indésirable et le plus rejeté par sa population électorale, c’est bel et bien Arona Coumba Ndoffène Diouf. Durant la campagne électorale, il faisait du porte-à-porte dans certains quartiers comme Ouagou-Niayes, Cité Bissap, Bène Tally, Niary Tally, Bopp etc.

Dans le voisinage, certains se sont barricadés dès qu’ils ont eu vent que le candidat de Bby, Arona comme on l’appelle, s’apprêtait à frapper à la porte de leur maison. « Arona, chez moi ? Jamais ! Il ne faut pas lui ouvrir la porte…On ne le voyait ni dans les décès, ni dans les mouvements socio-culturels encore moins dans les conseils de quartier et autres problèmes environnementaux de la commune, qu’il dégage ! » peste cet ancien directeur d’école à la retraite.

Comme s’ils se sont passé le mot d’ordre, ils étaient nombreux à déclarer Arona Coumba Ndoffène Diouf persona non grata ou candidat indésirable. Ce, contrairement au candidat de la coalition Wallu Sénégal Djibril Wade connu pour sa disponibilité, sa sociabilité, sa générosité, sa disponibilité et son humanisme dans les mouvements sportifs et religieux.

Verdict : La coalition Wallu Sénégal menée localement par Djibril Wade a pulvérisé l’Armada étatique (Bby) incarnée par le ministre conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf. Pire, la coalition Bby est larguée en 3e position, derrière Yewwi (2e) et, bien sûr, Wallu (1er).