Arrestation des membres de Noo Lank : Des droits de l’hommiste tirent sur l’Etat

Les quatre membres de « Noo lank » arrêtés depuis vendredi ont passé leur premier nuit en prison. Malick Biaye, Fallou Diagne, Pape Abdoulaye Touré, et Thierno Sall sont poursuivis pour « sabotage du cortège de Macky Sall en partance pour les funérailles de Pape Bouba Diop », d’après leur avocat, Me Khouraichy Bâ. Mais pour les droits de l’hommiste, Alioune Tine et Seydi Gassama, l’arrestation de ces activistes est un abus de pouvoir de l’administration qui ne doit pas rester impuni.

Selon Alioune Tine, ancien Président du Comité Sénégalais des Droits de l’Homme, leur arrestation est un abus de pouvoir de l’administration qui ne doit pas rester impuni. Mieux, il faut constituer des avocats et saisir la Cour Suprême pour abus de pouvoir et séquestration. « Nous devons construire l’Etat de droit ensemble en dénonçant les violations devant les juridictions appropriée », a-t-il écrit sur Twitter.

Pour Seydi Gassama, secrétaire exécutif de la section sénégalaise d’Amnesty international, arrêter des activistes partis déclarer une manifestation à la préfecture de Dakar, fabriquer des charges pour les jeter en prison est juste indigne d’un État démocratique, d’un Etat de droit.