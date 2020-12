Me El Hadji Diouf lâche Kara et s’explique…

Les disciples de Serigne Modou Kara, placés sous mandat dépôt ce lundi, vont devoir chercher d’autres avocats pour les défendre. En effet, El Hadji Diouf et Bamba Cissé ont tourné le dos aux accusés.

Maître El Hadj Diouf, dans les colonnes du journal Le Quotidien, indique avoir laissé tomber l’affaire pour deux raisons. La première est pécuniaire. La robe noire soutient avoir été sollicitée par des proches du marabout pour défendre les mis en cause interpellés par la gendarmerie dans les centres de redressement. Seulement, indique Me El Hadji Diouf, une semaine après, ils ne sont toujours pas payés. « On ne peut pas défendre ces jeunes. Si on n’est pas payés, on ne va pas les défendre », déclare l’avocat dans les colonnes du quotidien.

L’autre raison évoquée par Me Diouf, c’est la sortie de Serigne Modou Kara lui-même. A en croire, l’avocat, en déclarant avoir confié le dossier à Khadim Rassoul, le marabout les a de facto écartés. «Kara a dit qu’il n’a pas besoin d’avocats et que sa seule référence c’est Cheikh Ahmadou Bamba», explique-t-il.