Arrêté Ousmane Ngom : Mimi répond à la Cour de justice de la CEDEAO

La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné à l’Etat du Sénégal d’abroger l’arrêté Ousmane Ngom, qui interdit toutes manifestations dans l’espace compris entre l’avenue Malick Sy et le Cap Manuel ainsi qu’aux abords immédiats du Monument de la Renaissance et devant les hôpitaux. L’institution sous-régionale a donné à notre pays un délai de trois mois. Dans un entretien avec Le Soleil, Mimi Touré a donné sa position sur cette décision.

« D’une manière générale, je voudrais dire que la Cour de justice de la CEDEAO a vraiment des dossiers plus sérieux que le Sénégal, vous ne pensez pas ? Entre les coups d’Etat anticonstitutionnels du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, qu’elle revoie son programme de travail pour s’atteler à ces urgences démocratiques. De tout l’espace CEDEAO, et même en Afrique, la Cour sait très bien qu’il n’y pas une démocratie plus avancée que le Sénégal dont elle semble se préoccuper tout particulièrement. Que la Cour sache également qu’elle n’est pas au-dessus des Constitutions que se sont choisis les pays. Je pense que les juges ont besoin de connaître les limites et frontières de leurs missions. Ce ne sont pas des supers chérifs qui, lasso en main et revolver au colt, tirent sur tout ce qui bouge. Qu’ils aient raison gardée », a déclaré Aminata Touré.