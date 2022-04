Mimi Touré victime d’usurpation d’identité…sur Facebook

« Une personne mal intentionnée utilise frauduleusement mon nom sur Facebook. Le plus grave, elle a sponsorisé de fausses informations pour tromper les internautes. Je voudrais encore une fois, préciser que mon compte officiel et certifié est Aminata Touré. Vous pouvez faire la différence avec le badge bleu estampillé de Facebook. J’invite les internautes à plus de vigilance sur ces cas répétés d’usurpation », alerte l’ancienne présidente du Conseil Economique Sociale et Environnementale sur le réseau social.