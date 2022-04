Plaintes de l’Algérie et de l’Egypte…La FIFA fixe la date du verdict !

La Commission de discipline de la FIFA statuera, le 21 avril prochain, dans les plaintes déposées par l’Algérie et l’Egypte. Non satisfait par la tournure des événements lors de la seconde manche des barrages qualitatifs à la Coupe du monde 2022, les instances faitières du football algérien et égyptien veulent faire rejouer leurs matchs devant respectivement le Cameroun et le Sénégal.

Les algériens se plaignent notamment d’un arbitrage calamiteux du gambien Bakary Gassama qui aurait faussé le match, selon leur version. De leur côté, les égyptiens insistent sur le fait que le match retour s’est déroulé dans des conditions qui ne garantissent pas l’équité des chances entre les deux sélections, selon Foot Africa.

On voit mal comment la Fédération internationale de football (FIFA) pourrait donner suite favorable à cette double requête, d’autant plus que les arguments présentés par les fédérations algérienne et égyptienne de football sont tirés par les cheveux.

Il y a lieu de rappeler que le tirage au sort du Mondial a placé le Cameroun dans le Groupe « G » en compagnie du Brésil, de la Suisse et de la Serbie. De son côté, le Sénégal se trouve dans la Poule « A » avec le Qatar, les Pays-Bas et l’Équateur.