Yakham Mbaye répond au Collège des délégués du Soleil

Aphone depuis l’éclatement des problèmes au quotidien national Le Soleil, Yakham Mbaye est sorti de son silence. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, il a répondu au collège des délégués du Soleil.

« Bien avant le début du Ramadan, j’avais adopté une posture qui n’a jamais été mienne : me taire face aux attaques, calomnies, insultes et outrages. J’ai pris sur moi de leur laisser la totalité de mon champ de prédilection : les médias.

Peut-être qu’avec l’âge, la sagesse a commencé à prendre le dessus chez moi. Peut-être que le pauvre pécheur et croyant imparfait que je suis, prend conscience qu’en ce mois béni du calendrier musulman, il a encore plus de raisons de se taire face à des comportements de ce genre émanant de gens qui se disent bons croyants, se prévalent d’une «grande probité».

Peut-être que «l’homme en conflit avec la décence» et «l’adepte du langage ordurier» qu’ils dépeignent et dénigrent, leur a inoculé les maux qu’il traînerait, parce qu’il essaye d’être un être meilleur. Il n’est jamais trop tard pour essayer de changer.

Par contre, deux choses sont sûres : primo, je m’autorise ces quelques mots par politesse, car jusqu’ici vous êtes l’un des rares journalistes à prendre la peine de recueillir ma version ; secundo, le mauvais croyant que je suis, leur souhaite un bon jeûne et implore Dieu afin que dans sa miséricorde infinie, Il apaise leur cœur.»