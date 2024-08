Assassinat de Ismaïl Haniyeh : La Coalition Nationale de Soutien à la Cause Palestinienne réagit

La Coalition Nationale de Soutien à la Cause Palestinienne au Sénégal se joint à la communauté internationale pour présenter ses condoléances suite au décès de Dr Ismail Haniyeh, leader politique du Mouvement de la résistance islamique palestinienne, lors d’une attaque perpétrée à Téhéran.

« Nous avons appris, avec un profond chagrin et une grande tristesse, la nouvelle du martyre du commandant militant Ismaïl Haniyeh », lit-on dans un communiqué du Bureau exécutif de la Coalition Nationale de soutien à la Cause Palestinienne.

« En ces moments de la douleur de la séparation », nom de tout le peuple sénégalais, les membres de la coalition « présentent leurs condoléances les plus sincères à la famille du noble martyr, au courageux peuple palestinien, ainsi qu’à la direction et à tous les membres du Mouvement de résistance Islamique (Hamas) ».

La coalition Sénégalaise de soutien au peuple palestinien n’a pas manqué de s’indigner par rapport aux conditions dans lesquelles Haniyeh a été tué: « nous condamnons, avec les termes les plus forts, cette lâche agression qui confirme la bassesse des sionistes et souligne qu’il n’y a pas d’autre solution avec eux que la lutte sainte au nom de Dieu et de les repousser avec force », ajoute le document.

« En ce moment historique, où les combattants à Gaza et dans toute la terre bénie mènent la bataille de la libération et brisent l’épine de l’ennemi, nous renouvelons notre soutien et notre solidarité au Mouvement de Résistance Islamique et au peuple palestinien dans la noble lutte qu’ils mènent pour libérer la terre et les lieux saints », précise le Bureau exécutif qui implore « le Tout-Puissant, Celui dont La Grandeur est infinie, de couvrir de Sa Vaste Miséricorde son serviteur Ismaïl Haniyeh et les martyrs de la cause en général, et de leur accorder à leur famille une patience sincère et un réconfort parfait ».

« Certes, nous sommes à Dieu, et c’est vers Lui que nous retournons », rappelle le document signé Bureau Exécutif de la Coalition Nationale de Soutien à la Cause Palestinienne au Sénégal.

Aly Saleh