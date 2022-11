Assemblée…Guy Marius Sagna l’avocat des policiers

Guy Marius Sagna se fait l’avocat des auxiliaires de police qui ont des salaires dérisoires. Lors du passage du ministre de l’Intérieur à l’Assemblée nationale, le député de YAW a asséné ses 04 vérités à Antoine Félix Diome. Il lui a demandé de revoir le salaire des forces de l’ordre. Les mêmes forces de l’ordre qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs.

« Vous êtes pris en flagrant délit de mensonge d’Etat. Le rapport est là. Vous avez dit que tous les policiers ont bénéficié d’augmentation de salaire. Les auxiliaires de police continuent à être payé 90 000 francs CFA par mois et vous le savez », a-t-il déclaré devant Antoine Diome

« Ces policiers quand on les envoit sur le terrain et qu’ils se blessent, l’Etat ne les soignent pas. Vous pensez que c’est normal? Mais ces policiers ne font pas partie de YAW. On ne veut plus entendre qu’un policier s’est blessé sur le terrain et qu’il n’a pas été soigné par l’Etat. On ne veut plus en entendre parler. A partir d’aujourd’hui que les policiers qui sont blessés sur le terrain soient pris en charge sur le plan médical par l’Etat », a plaidé le parlementaire.