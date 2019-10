Assemblée nationale : Le nouveau règlement intérieur adopté

Le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été adopté ce vendredi 11 octobre. C’est par consensus que l’opposition, les non-inscrits et la majorité ont validé le projet.

Cette loi organique nouvellement votée modifie celle de 2002 et doit permettre de revoir le travail des députés d’une manière générale, et la reconfiguration des commissions. La suppression du passage obligatoire des ministres en commission est également prévue.

Les séances d’auditions des ministres, l’absentéisme et le retard des députés, la composition des groupes parlementaires sont également pris en compte.Senego