Assemblée…Sept (7) députés de Benno cèdent leur siège

Les députés de la 14e législature de l’Assemblée nationale ont été installés lundi dernier. Mais une semaine plus tard, la composition de l’hémicycle va encore changer. Après Abdoulaye Wade (Wallu), sept autres des nouveaux parlementaires quittent leurs sièges. Ils sont tous du groupe Benno Bokk Yakaar (majorité). Ils seront remplacés par leurs suppléants.

Les Echos a donné la liste des uns et des autres. Il y a d’abord le nouveau Premier ministre, Amadou Ba, qui cède sa place à Abdoulaye Diagne, président du Mouvement des élèves et étudiants républicains (MEER). Mariama Sarr, Fatou Diané, Abdoulaye Sow, Aly Ngouille Ndiaye et Abdoulaye Daouda Diallo, qui sont membres du nouveau gouvernement, seront également remplacés, respectivement, par Maïmouna Sène, Dior Mbengue, Abdoulaye Wilane, Yoro Sow et Demba Ba.

Les Echos croit savoir que Papa Demba Bitèye, le directeur général de la Senelec, va conserver ce poste et laisser son siège de député à son suppléant, Ahmed Youssouph Bengelloune.