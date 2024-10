Conquête de l’Assemblée…un «PROJET» difficile pour Ousmane Sonko

Ousmane Sonko s’est fixé un nouvel objectif. Après avoir réussi la prouesse de faire élire son numéro 2, le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) vise l’Assemblée nationale. L’actuel premier ministre cherche à avoir une majorité confortable pour lui et le président de la République. Mais les membres du parti au pouvoir ont engagé une mission très difficile. Aucune erreur ne sera pardonnée aux membres du parti au pouvoir.

Ousmane Sonko part favori aux élections législatives. Tous les sondages donnent Pastef vainqueur. Mais les choses ne sont plus ce qu’elles étaient auparavant. Si Bassirou Diomaye Faye est devenu le cinquième président, c’est parce que les Patriotes ont vendu aux sénégalais leur fameux «PROJET». Ce projet prône un changement systémique qui vise un renouvellement des méthodes de gouvernance publique, un rapport à l’extérieur plus respectueux de notre souveraineté nationale, une Justice insoumise et indépendante, un strict respect de la séparation des pouvoirs, un retour à un présidentialisme.

Jusqu’ici théorisé et vendu comme une recette miracle par les responsables du parti Pastef pour développer le Sénégal, le «Projet» n’a toujours pas vu le jour alors qu’il était théorisé comme «prêt à être exécuté» dès leur accession au pouvoir. Le nouveau régime a pris date pour publier ce projet. Attendu pour le 7 Octobre, le Référentiel des politiques économiques et sociales 2025-2050, remplaçant le Plan Sénégal Émergent (PSE), sera présenté le 14 Octobre au CICAD. D’ici là, les sénégalais devront encore patienter pour voir la solution miracle de Sonko et Cie. Une attente qui commence à lasser. Ce qui pourrait avoir des conséquences lors des législatives.

Mais le principal adversaire de Ousmane Sonko…ce sera Ousmane Sonko. Depuis six (6) mois au pouvoir, le leader du parti Pastef avait toute la latitude pour concrétiser ses promesses. Malheureusement, il n’y a aucun changement notable. Pire, le patriote en chef est rattrapé par ses discours d’opposant. D’ailleurs, Abdou Karim Gueye l’a rappelé aux nouvelles autorités (voir vidéo). C’est Sonko qui disait que le parti au pouvoir n’avait pas besoin de majorité pour travailler. Alors pourquoi cherche t-il à remporter les élections du 17 novembre 2024 ?

Cette déclaration peut servir à l’opposition comme argument de campagne. Si les nouveaux opposants exploitent les failles communicationnelles de Ousmane Sonko, ils pourraient lui faire mal. Et les vidéos VAR sur les réseaux sociaux sont déjà en train de faire le travail. Les anciennes erreurs de communications du leader de Pastef vont faire des dégâts. Surtout que le nouveau régime est à la traîne au moment où les sénégalais sont étranglés par la cherté de la vie. Pendant ce temps, ie «PROJET» miracle est toujours inexistant.

Le dernier obstacle qui se dresse contre Ousmane Sonko est la nouvelle opposition. Pastef a beau minimiser les nouveaux opposants, il n’en demeure pas moins qu’ils sont un véritable problème pour le parti au pouvoir. Le patriote en chef fait face à trois (3) types d’opposition. Les nouveaux «opposants radicaux». Ces derniers sont dirigés par Bougane Gueye Dany et Cie. Ils ont opté pour le «Gatsa Gatsa» politique avec le régime. Ils ne ratent aucune occasion pour tirer sur l’actuel premier ministre et son équipe. À l’image de Sonko lorsqu’il était dans l’opposition, ces opposants ont un discours très musclé.

De l’autre côté, Amadou Ba se dresse contre Ousmane Sonko. Contrairement au groupe de Bougane, le leader de l’opposition s’oppose avec sa «Nouvelle Responsabilité». Amadou Ba opte pour l’opposition diplomatique. Depuis leur accession au pouvoir, le duo au sommet n’a pas encore subi d’attaques directes de leurs adversaires. Amadou Ba préfère encore laisser du temps à bande des patriotes. Une stratégie qui paie.

Le troisième et dernier bloc est celui des «bannis». Macky Sall et Karim Wade ont formé une grande coalition pour forcer le régime à la cohabitation. Ils ont commencé leur offensive pour freiner la candidature de Sonko. La coalition Takku Wallu Sénégal invoque l’inéligibilité du chef de Pastef, liée à l’affaire Mbaye Niang, malgré l’amnistie récente. Et c’est le Conseil constitutionnel qui devra trancher. Mais Ayib Daffé a qualifié cette démarche de « recours de délinquants », affirmant avec assurance qu’elle n’aurait aucun succès.

La bataille pour les législatives a déjà commencé. Ousmane Sonko et les siens n’ont pas intérêt à dormir sur leurs lauriers. L’opposition est prête à tout pour qu’il y ait une cohabitation. Une seule erreur du parti Pastef pourrait changer la donne. Le «Focus» doit, plus que jamais, être de rigueur dans ce parti. Sinon, ils ne pourront jamais rééditer le coup du 25 mars 2024.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn