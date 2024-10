Macky Sall jette le pouvoir dans la rue…Et revient le récupérer

Le retour annoncé de Macky Sall est une intrigue pour beaucoup d’analystes politiques. Avec toutes les accusations portées à son encontre par le nouveau régime et les risques encourues, Macky Sall est tête de liste proportionnelle, ce qui conforte ses partisans sur son retour. D’où Macky Sall tire-t-il cette assurance de venir se battre contre un homme qui menace de l’emprisonner ? Macky Sall avait jeté le pouvoir dans la rue, il y a 6 mois et aidé Sonko et Diomaye à le ramasser. Le voilà aujourd’hui qui revient pour le récupérer envers et contre tous.

Le 14 mars 2024, après d’intenses négociations, Macky Sall libère Ousmane Sonko inéligible et Bassirou Diomaye Faye, candidat de Pastef. Son pouvoir est dans la rue après que le conseil constitution ait décidé que son mandat finit le 02 avril et qu’il doit rendre le tablier. Alors Macky libère des milliers de prisonniers politiques et donne raison à Sonko et Diomaye. Macky Sall est vu comme un dictateur et les Sénégalais sanctionnent son candidat au 1er tour en plébiscitant le candidat de l’opposition.

Sonko et Diomaye ramassent le pouvoir laissé dans la rue par Macky Sall. Diomaye prête serment le 02 avril et nomme le même jour Sonko premier ministre. Macky Sall qui leur a remis le pouvoir va s’installer au Maroc. Bassirou Diomaye Faye est le président le plus facilement élu du Sénégal. 10 jours auparavant, il était encore un prisonnier. Tout a été rendu facile par Macky Sall qui voulait sanctionner les Sénégalais qui ne voulaient pas de la prolongation de son mandat jusqu’en décembre. Mais ce geste, il va le regretter amèrement.

Dès leur arrivée au pouvoir, le nouveau régime s’acharne sur les partisans de Macky. Lui-même est accusé d’avoir mis le pays en ruines et d’avoir falsifié des chiffres de la croissance. Macky Sall sait que s’il laisse cette situation perdurer, son avenir est en danger car Sonko va le salir, l’humilier et même le traquer dans tous les coins du monde. Alors Macky Sall regrette d’avoir mis le Sénégal dans cette situation et veut sauver ce qui reste. Il décide de revenir se battre aux Législatives. Il est prêt à tout pour sauver le Sénégal car c’est pour lui une question de vie ou de mort.

Pour certains analystes, Le retour de Macky Sall est un projet bien ficelé. Selon un observateur de la scène politique, Macky revient avec le soutien de plusieurs personnalités françaises et européennes qui ne veulent pas perdre le Sénégal. Dans la sous-région, il ne reste aux Français que la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Alors perdre le Sénégal, nuirait aux intérêts de la France. Et le récent boycott du sommet de la Francophonie par le Président Sénégalais aurait poussé la France à accorder davantage son soutien à Macky Sall. L’ancien président ne revient pas pour rien. Il veut récupérer son pouvoir et limiter les dégâts du duo Diomaye Sonko.

Le retour Macky est diversement apprécié par les observateurs et les politiciens. Pour Cheikh Oumar Sy, ancien parlementaire et membre de la coalition Jamm ak Njarin d’Amadou Ba, ce retour prématuré de Macky Sall est un aveu d’échec : « Le fait que Macky Sall revienne aussi tôt montre qu’il n’a pas réussi à préparer de dauphin politique, un héritier de son pouvoir, comme il aurait dû le faire depuis des années (…) Le président de la République, par décence, doit prendre de la hauteur pendant au moins une ou deux années, laisser ceux qui sont au pouvoir dérouler, et revenir plus tard s’il le souhaite ».

Avec ce retour, Macky est face à son destin. Soit il vient pour remporter les législatives et empêcher Sonko de noircir son bilan ou soit il se fait battre par Sonko et risque de se retrouver derrière les barreaux. Le risque encouru par Macky est trop grand. Si Sonko obtient la majorité absolue au Parlement alors il pourra installer une haute cour de justice qui devra juger Macky Sall et tous les autres ministres de l’ancien régime. Alors ces législatives sont une question de vie ou de mort pour Macky.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn