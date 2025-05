Les insulteurs traqués…Des patriotes nuisent au PROJET de Diomaye-Sonko

Depuis l’arrivée du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), les insulteurs publics vivent leur dernier moment. Le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko veulent arrêter ses dérives. Mais cette mission qu’ils se sont donnés pourraient faire des victimes collatérales dans l’actuel parti au pouvoir.

Azoura Fall est au cœur de la polémique ! Dans une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux, on le voit tenir des propos particulièrement offensants à l’encontre de l’ancien Président Macky Sall. Un comportement jugé regrettable par certains de ses camarades de parti. Sur les réseaux sociaux, il est sujet à de nombreuses critiques. Certains de ses défenseurs parlent d’une ancienne vidéo ramenée dans l’espace public pour le jeter à la vindicte populaire.

Quoiqu’il en soit, ces propos de Azoura ont mis les soutiens de Macky Sall dans tous leurs états. «Ces attaques verbales, d’une violence inouïe, témoignent d’un climat de relâchement moral et d’un laisser-aller inquiétant dans l’espace public, souvent encouragé par certaines forces politiques. Elles révèlent les dérives d’un certain militantisme politique, où l’insulte prend la place de l’argument», a réagi un Apériste avec des mots plus crus pour le partisan de Pastef. «Le silence de la Justice, de l’État et du parti Pastef face à cette sortie agressive est tout aussi préoccupant», selon ce soutien de Macky.

Dans le Pastef, ils sont nombreux à dénoncer avec la dernière énergie cette vidéo qui fait le tour de la toile. «Ça, ce n’est plus de la politique encore moins de la partisanerie. Ce gars est juste indiscipliné pour ne pas dire malade, il continue à salir salir et à ternir notre image. Et nous ne voulons pas d’un Sénégal d’insulteurs. Peu importe sa position politique ce Azoura doit être corrigé pour injure publique», a commenté un patriote sur Facebook. D’autres ont aussi fait des vidéos pour recadrer cet électron libre.

Au sein du Pastef, on estime que cet homme, qui brandissait le drapeau, lors des sorties de Ousmane Sonko doit être mis face à ses responsabilités. Car des personnes ont, récemment, été envoyées en prison alors qu’elles n’ont pas franchi cette limite. Laisser Azoura Fall c’est prendre le risque de donner un coup de frein au grand nettoyage des réseaux sociaux lancé par le nouveau régime. Azoura ne peut pas ne pas être inquiété à cause dss propos graves qu’il a tenu…même si la vidéo aurait daté de longtemps.

Cette vidéo de Azoura fait grand bruit parce que les nouvelles autorités int décrété la «tolérance zéro» contre les insultes. «Je n’ai jamais fait arrêter quelqu’un. Je le vois comme tout le monde à la presse. Mais à partir d’aujourd’hui, cela ne sera plus toléré, je m’impliquerai personnellement…Injures publiques, ce sera zéro tolérance. Diffusion de fausses nouvelles, ce sera zéro tolérance. Que chacun assume !», avait-il lancé lors de son dernier passage à l’Assemblée nationale. Alors que Azoura Fall «assume» !

Même lorsqu’il recevait la presse, après son discours à la nation, le président Bassirou Diomaye Faye abondait dans le même sens. Alors, ce régime ne plus laisser Azoura Fall et tout patriote qui fait comme lui. Ces personnes sont les seules menaces contre la bonne marche du PROJET. Ces hommes et femmes, qui n’ont que leur micro et leur téléphone portable, se croit déjà pour le maître des cieux et de la terre. Sur la toile, tout ce beaucoup monde ne fait que produire des vidéos pour leur différence platform,

Azoura et Cie peuvent compter sur les «photocopieurs du net». Ce sont des patriotes, qui se réclament parfois journalistes ou influenceurs, qui passent tout leur temps à faire du copier-coller. Ces hommes et femmes ne se soucient guère de la véracité de l’information. La seule chose qui importe chez eux c’est de balancer l’info. Ils sont les plus grands diffuseurs de fausses nouvelles. D’ailleurs, certains ont failli avoir des démêlés judiciaires à cause de telles pratiques. Au nom de l’égalité, cette tolérance zéro doit commencer par le parti au pouvoir.

Si au Pastef, certains individus refusent de se conformer aux règles en vigueur qu’ils soient chassés. Car ils confortent la thèse selon laquelle seule l’opposition est inquiétée par la justice. Et nul n’est censé ignorer la loi. Azoura, qui n’est pas à sa première dérive, doit servir d’exemple à tous les patriotes qui se croient au-dessus de tous les sénégalais !

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn