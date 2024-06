Les travaux du dialogue national sont clôturés ce mardi 04 juin 2024 au Centre international de Conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Des recommandations ont été formulées pour redorer le blason de la justice, lui redonner le prix qu’elle mérite et la réconcilier avec le peuple au nom duquel elle est rendue. Des changements ont été préconisé dans le traitement des infractions liées à la consommation de chanvre indien.

Les partisans de cette réforme soulignent que la criminalisation excessive des consommateurs de drogue peut entraîner des conséquences sociales et économiques négatives, en stigmatisant inutilement des individus et en aggravant les cycles de pauvreté et de criminalité. C’est pour cette raison, qu’ils trouvent opportun de ne plus emprisonner les fumeurs de Chanvre indien. Sur ce, des amendes proportionnées peuvent servir de dissuasion tout en offrant une voie de sortie plus constructive pour les contrevenants. « Prévoir des peines d’amendes pour les fumeurs de chanvre indien et non les envoyer en prison », rapporte Senego qui cite les conclusions des reformes.