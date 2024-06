Assises de la Justice : un consensus pour les malades mentaux dégagé

Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, des Assises aussi importantes sur le fonctionnement de la Justice, impliquent des organisations de défense des droits de personnes souffrant de maladies mentales.

Le 28 mai dernier au 04 juin 2024, moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), également Administrateur du Centre de prise en charge gratuite et de réinsertion sociale de Kaolack, j’ai pris part aux travaux de la Commission dite réforme et les autres participants ont eu à magnifier à l’unanimité, notre modeste contribution.

D’emblée, je tiens à préciser, ici, que la problématique des malades mentaux en prison, a connu un consensus fort aux assises de la Justice, avec notre proposition de création d’une Division fermée à l’Hôpital psychiatrique de Thiaroye, entre autres. Et, nous avons préconisé aussi que tout malade mental détenteur d’un certificat médical délivré par un spécialiste, soit vite présenté à un médecin psychiatre, avant d’être placé sous mandat de dépôt.

Pour les fumeurs de chanvre indien et autres toxicomanes, une cure de désintoxication doit leur être affligée au même titre que tout autre malade, ayant droit à une prise en charge dans les structures existantes. Pour ce qui est des trafiquants de drogue qui défraient la chronique depuis quelques temps, nous avons préconisé l’alourdissement des peines. Dans certains pays, c’est la peine de mort qui est appliquée, vu la gravité des faits aux conséquences incommensurables, et sur l’économie et la santé des populations.

Dans la Commission réforme des Assises de la Justice, des participants ont parlé de sanctions pécuniaires, ce qui est dangereux. Ce serait une façon de légaliser l’usage de ce produit très nocif pour la santé et notre cohésion sociale. A mon humble avis, ces Assises de la Justice constituent une grande innovation et nous remercions les initiateurs.

Kaolack, le 08 juin 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)