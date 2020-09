Assome Diatta casse la tirelire pour les étudiants de l’APR

5000 masques et 3000 tickets de restaurant offerts par Madame Aminata Assome Diatta aux étudiants aperistes

Dans le cadre de la reprise des enseignements en présentiel au niveau des universités en cette période de pandémie du Coronavirus, Madame Aminata Assome Diatta Ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, a offert au Mouvement des Élèves et Étudiants Républicains (MEER) un lot très important de 5000 masques, de 3000 tickets de restauration et de 100 packs de Gels hydro-alcoolique.

Un geste hautement apprécié par les élèves et étudiants républicains qui, depuis le début de la pandémie, luttent contre la propagation du COVID-19 dans le milieu scolaire et universitaire.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn