Tu oses annoncer ta candidature pendant cette situation de débandade dangereuse au sein de Benno ?

Je crois que Benoît Sambou, Abdoulaye baldé, Souleymane Jules Diop, Doudou Kâ, Angélique Manga et Hélène Bampassi n’ont pas lu ton post jusqu’à la fin.

Cette déclaration risque de te créer plus d’ennuis que d’applaudissements auxquels tu t’attendais en attaquant le Président Sonko. Ton malheur c’est que tes camarades apéristes ne retiendront que ta déclaration de candidature et non les œufs que t’as pondus et les calomnies que t’as proférées à Président Sonko.

Foutue et trempée dans la sauce des bandits de ce cartel qu’est L’APR_Benno, tu as signé ton avortement de candidature qui te conduira à une mort politique immédiate et prématurée. Les éléments de ce cartel mexicain de l’APR vont vite te broyer. Avant de candidater à Ziguinchor, assure-toi de gagner Dianky d’où tu es native.

Pourquoi tu ne parles jamais de cette si belle localité qu’est Sindian ?

Complexe, reniement de tes origines ou prétention ?

Non, tu ne peux réussir là où tes 10 aînés et tes pairs, plus expérimentés, ont échoué !

Je te recommande de faire une recherche sur le sort réservé à tous ceux qui ont attaqué, agressé président Sonko. Tu vas vite renoncer à cette entreprise de dénigrement.

Ce n’est pas Sonko qui te fera réussir en politique mais ta crédibilité et ta pertinence que tu ferais mieux de travailler encore.

Assome, il te reste encore du chemin. Tu parles d’un ancien candidat à la récente présidentielle et pas des moindres. Je te rappelle qu’il a été troisième d’une élection piégée par Macky ton patron, élection où près d’un million d’électeurs n’ont pas reçu leurs cartes.

As-tu déjà vu Abdoulaye baldé, maire de ziguinchor attaquer Sonko?

As-tu vu Benoît Sambou et Bampassi le faire?

As-tu vu Ali Haïdar, Robert Sagna le faire?

As-tu vu Souleymane Jules Diop le faire ?

Tous des alliés ou militants de Macky à Ziguinchor.

Ça doit te donner des idées sur la posture qui doit être la tienne.

Que plus personne ne t’envoie aboyer, chahuter, injurier Sonko !

Si tu acceptes d’être la « chienne de garde » de Macky à ziguinchor, tu trahiras l’esprit de tes ailleux.

« En Casamance, nous avons connu une crise qui a duré près d’un demi-siècle. Grâce au Président Macky Sall et à plusieurs efforts conjugués, les germes d’une paix définitive apparaissent. », as-tu écrit.Heureusement que tu nous parles de « germes » de paix et non de résolution totale même si tu a tenu à ajouter l’adjectif « définitive » pour émailler son mensonge éhonté.

Pour qu’il y aie germé, il faut semer une graine et Macky n’a rien semé.

Tirer sur la corde sensible du régionalisme tout en accusant Sonko de le faire, c’est la recette. On a tout compris !Bizarrement c’est lorsqu’il se déplace vers ziguinchor que l’on soulève le régionalisme et l’ethnicisme pour effrayer les sénégalais.

D’ailleurs, les déplacements vers ziguinchor vont se multiplier désormais car les municipales approchent et l’occasion est venue de confirmer notre hégémonie dans la région de ziguinchor et ses 31 communes.

Enfin, j’ai souligné tes fautes d’orthographe et de syntaxe en rouge.

En jaune, ta déclaration indiscrète de candidature qui te mettra toute la meute de l’APR/Ziguinchor dans le dos les semaines à venir.

Cordialement !

Ton frère Ansou Sambou, militant de PASTEF, enfant de la casamance