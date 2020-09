Racisme dans le Football : Augustin Senghor répond à Noël le Graët

Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, n’a pas apprécié la récente sortie de son homologue français Noël le Graët et l’a fait savoir dans une tribune.

Les récents propos de Noël Le Graët sur le racisme dans le football font réagir sur la planète foot. Invité à se prononcer sur le sujet, le président de la Fédération française de football avait minimisé les choses. « Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd’hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n’existe pas ou peu », avait déclaré le boss de la FFF. De quoi faire réagir son homologue sénégalais, Me Augustin Senghor.

Par ailleurs maire de Gorée, île au large de Dakar d’où partaient les esclaves vers l’Amérique via la porte du non-retour, le président de la FSF a publié une tribune sur le site GoréeNews. « Honorable Monsieur Noël Le Graet, souffrez que l’humble (et peut-être insignifiant) président d’une Fédération de Football dont beaucoup des ressortissants originaires jouent dans vos stades vous contredise !, tacle Augustin Senghor. Le racisme est une réalité à 100% dans le sport mondial en général et dans le football en particulier car l’inacceptable ne peut être inscrite sur une échelle de proportionnalité et de pourcentage. »

Et le dirigeant de démonter les arguments de Noël Le Graët. « Le racisme est inacceptable dans son entièreté, il n’existe ni à 1% ni 30% et il n ya pas de demi-racisme. Et c’est dans vos propos que je m’en vais chercher mes arguments de contradiction car vous ne dites rien moins que le blacks doivent s’estimer heureux de soulever les tribunes de vos stades (logiquement remplies d’un public majoritairement blanc, un honneur pour eux) à chaque fois qu’ils marquent des buts. A vos yeux, cela semble compenser suffisamment voire largement les actes de racisme qui ont cours dans les stades. »

Auteur : Football365