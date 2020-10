Attaque contre le Ministre Moustapha Diop : Le MEER National réagit…

Le Meer national, pris connaissance ce matin, de la publication d’un article, opérée par un des ses camarades Monsieur Kallé Wade du département de Louga. Une sortie destinée à attaquer le Ministre Moustapha Diop, Maire de Louga.

Le Meer tient à informer l’opinion que cette sortie ne l’engage nullement et demande au camarade kallé Wade dont l’engagement au sein de la structure estudiantine est reconnue, d’avoir plus de retenue et d’éviter encore une fois de confondre les orientations et missions du Meer.

Le Meer rappelle à tous ses membres que leurs responsabilités au sein de la structure ne leur donne aucune prérogative ni pouvoir de s’attaquer aux responsables locaux ou d’utiliser le sceau du Meer pour régler des situations qui n’engagent pas le Meer.

Ainsi, le Meer se démarque de cette attaque perpétrée contre le Ministre Moustapha Diop et demande à tous ses membres de resserrer les rangs autour du Président de la République.

Par ailleurs, le Meer restera fidèle à son sacerdoce et soutiendra la décision du Président relativement à la composition du nouveau gouvernement.

Le coordonnateur Abdoulaye Diagne.