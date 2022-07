Attaque contre l’opposition…Massaly détruit Sonko

« Le mensonge peut faire le tour du monde, le temps que la vérité mette ses chaussures », disait Mark Twain. Et Ousmane Sonko est l’incarnation du mensonge en personne. Mais heureusement, il y’a toujours des personnes prêtes à rebondir pour rétablir la vérité.

L’éternel violeur Ousmane Sonko doublé d’un menteur s’en prend désormais à ses camarades de l’opposition. Les Sénégalais ne doivent plus prêter un oreille à cet homme qui n’a que le mensonge à la bouche. Quand cet homme avait des problèmes avec le régime de Macky Sall, il avait appelé tous les membrés de l’opposition pour qu’ils viennent lui prêter main forte le 17 juin. Comme par enchantement, ce leader raté insulte les personnes qui l’ont défendu.

Est-ce que les Sénégalais doivent écouter Sonko ? Cet homme ne cherche qu’à mener notre pays vers le fond. La preuve, le concert de casseroles qu’il avait initié n’était qu’un prétexte pour que notre pays ne soit pas arrosé par la pluie et que le monde rural meurt de famine. Heureusement, la clairvoyance de nos saints hommes comme Serigne Mountakha Mbacké, son plan a échoué.

Les Sénégalais doivent barrer la route à cette personne qui est un danger pour la stabilité de ce pays. La coalition Yewwi Askan Wi est une association de malfaiteurs et les gens doivent en être conscients. Elle regroupe des criminels comme Barthélemy Dias et des voleurs de caisse d’avance comme Khalifa Sall. Alors donner une majorité à l’Assemblée nationale c’est instaurer la criminalité et légaliser le viol dans notre pays. Ces fossoyeurs de la République ne méritent nullement aucune attention.

La coalition Bokk Gis Gis Liggeey, dont je suis membre, n’est ni achetable ni manipulable. Elle est dirigée par des hommes intègres qui ne sont intéressés que par le développement de ce pays. Nous n’avons reçu aucun centime venant de Macky Sall comme le prétend ce menteur. Ousmane Sonko se verse dans le mensonge et la calomnie comme à ses habitudes. Nous ne sommes dans aucun deal comme il veut le faire croire aux gens.

Le mensonge le plus caché, fini et la personne la plus fausse finit toujours par se faire découvrir. Tout finit par se savoir. Faites confiance au temps. Le menteur Ousmane Sonko sera exposé en plein jour.

Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti de l’Union pour une Nouvelle République

Membre de la coalition Bokk Gis Gis Liggeey