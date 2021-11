Attaque contre Samuel Sarr : Les jeunes du PLSS s’érigent en bouclier

La Section des Jeunes du Parti Libéral Social Sénégalais (PLSS) tient tout d’abord à féliciter le Chef de l’Etat Macky SALL pour les efforts immenses déployés en dégageant 450 milliards de FCFA en début 2021 pour le recrutement des jeunes dans le programme « Xeyu Ndaw Ni ». En tant que jeunes de la mouvance présidentielle, nous encourageons cette initiative destinée à résoudre l’équation autour de l’emploi des jeunes. Par ailleurs, grâce à la bonne tenue des finances publiques, le budget 2022 a atteint 5.160 milliards de FCFA, ce qui a permis au Gouvernement de dérouler des programmes sociaux pour les Femmes, les Etudiants, le Monde rural entre autres. Les Jeunes du PLSS s’associent aux Sénégalais qui ont salué la réussite de la participation du Sénégal à « l’Expo Dubaï 2020 » qui est une vitrine pour le Sénégal. Il a permis aussi d’exposer les potentialités économiques de notre pays dans ce banquet international.

Les Jeunes du PLSS félicitent le Gouvernement pour les mesures importantes prises pour permettre une rentrée scolaire dans les meilleures conditions pour les enfants.

ATTAQUES CONTRE NOTRE LEADER

La Section des Jeunes du PLSS a constaté des attaques répétées contre notre leader Samuel SARR qui semble déranger certaines personnes plongées dans un marasme social. Certains ont du mal à étouffer leur jalousie envieuse, face aux belles performances qu’enregistre chaque matin notre leader dans son secteur d’activité : Oil and Gaz. Monsieur Cheikh AMAR pour ne pas le nommer, gagnerait à rester sage dans son coin et éviter d’être le bras armé d’acteurs politiques peu courageux qui l’instrumentalisent. Les accusations portées contre notre leader sont sans fondement à la vue des preuves qui sont en notre possession et qui démontrent la légèreté des arguments de l’accusateur.

Notre leader Samuel SARR ne doit absolument rien à Cheikh AMAR qui semble avoir perdu la raison à cause des difficultés financières qui le harcellent. S’il a la mémoire courte, nous lui rappelons les 08 milliards qu’il doit à l’Etat du Sénégal dans l’affaire de l’immeuble de l’ARTP dévoilée par l’ex directeur général alors Directeur de ladite structure n’est pas encore vidée par le tribunal. Nous nous réservons le droit de saisir l’OFNAC sur cette affaire et sur d’autres.

afin que nul n’en ignore. Si Monsieur Cheikh AMAR a perdu toute crédibilité devant les banques sénégalaises et françaises, depuis sa faillite, ce n’est pas non plus, de la faute de notre leader Monsieur Samuel SARR qui n’a jamais cherché à le nuire ni à ternir son image malgré tout. Alors, si Monsieur Cheikh AMAR traine les pieds, nous Jeunes du PLSS porteront cette affaire devant les tribunaux pour édifier l’opinion publique nationale et internationale sur les tenants et les aboutissants de cette vraie fausse histoire de 02 milliards afin de laver l’honneur de notre leader. Depuis quelques temps, ce Cheikh AMAR réclame de l’argent à tous ceux qui tournent autour de lui, mêmes aux Chefs religieux. De quoi souffre-t-il ? SECTION DES JEUNES DU PLSS

Nous Jeunes du PLSS renouvelons notre entière confiance à notre leader Samuel SARR. Nous réaffirmons notre appartenance à la mouvance présidentielle. Les Jeunes du PLSS sont plus que jamais unis derrière notre président pour accompagner le Chef de l’Etat Macky SALL dans son œuvre pour un Sénégal émergent. Nous donnons mandant à notre Président pour engager le parti aux côtés du président Macky SALL à l’occasion des élections locales du 22 Janvier 2022 . Ces derniers temps, la Section des Jeunes du PLSS s’est renforcée par l’adhésion de jeunes venus de la Société civile et du mouvement estudiantin.

Depuis le départ de Mademoiselle Nafissatou Touré ancien Secrétaire Général, les jeunes dans l’ensemble sont plus que jamais déterminés et constants à maintenir le Cap, unis et fidèles à notre Parti et à notre Leader, le Président Samuel SARR.

Tous unis derrière le Président SARR.

Vive le Libéralisme Social Sénégalais.

Joseph Ousseynou TOURE/ Secrétaire Général des Jeunes Ce 30 Octobre 2021 la Section des Jeunes du PLSS