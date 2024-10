Attaque du siège de Taxawu : Sàmm Sa Kaddu pointe du doigt Abass Fall

La coalition Sàmm Sa Kaddu a rapporté une attaque survenue dans la nuit du 28 octobre 2024. Alors que les leaders participaient au meeting d’ouverture, un groupe de jeunes a tenté de vandaliser la rue du domicile de la tête de liste, Barthélémy Dias, en provoquant les agents de sécurité. Peu après, le siège de la coalition, situé à Sacré-Cœur, a été pris pour cible, une action qui, selon Sàmm Sa Kaddu, fait suite aux menaces publiquement émises par M. Abass Fall, tête de liste départementale du Pastef.

Vers 4 heures du matin, un groupe d’individus armés de coupe-coupe, de pistolets et de cocktails Molotov a attaqué le siège, causant d’importants dégâts matériels. Les assaillants ont saccagé plusieurs véhicules, brisé les vitres et déclenché un incendie qui a détruit des équipements, estimés à plusieurs dizaines de millions de francs CFA. L’intervention rapide des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l’incendie, évitant ainsi des blessés, renseigne un communiqué.

La coalition qualifie cet acte de criminel et exige que justice soit rendue. Elle appelle les autorités judiciaires à enquêter sur ces faits graves et à poursuivre les responsables pour garantir la sécurité de tous et préserver la démocratie du pays.

Sàmm Sa Kaddu alerte également l’opinion nationale et internationale sur les provocations et agressions répétées dont ses membres sont victimes. Elle rappelle notamment les incidents survenus au tribunal de Tambacounda, où certains de ses leaders ont été pris à partie après l’incarcération jugée injuste de leur président, Bougane Gueye Dany. Elle souligne que ces menaces, y compris celles de la tête de liste de Dakar, ont conduit à l’attaque de leur siège et d’un convoi à la fin du meeting d’ouverture.

La coalition appelle les autorités à prendre des mesures pour défendre les valeurs de paix et de justice.