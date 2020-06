Attaqué…Les Partisans de Cheikh Oumar Anne s’érigent en Bouclier !

«Arrêter enfin cette meute contre Cheikh Oumar Anne»

Les nombreuses attaques mensongères et puériles contre Dr Cheikh Oumar Anne ont fini d’indisposer tous les Sénégalais épris de justice, plus particulièrement ses partisans. Nous estimons qu’il est vraiment temps d’arrêter enfin cette meute contre l’actuel ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, un digne fils du Sénégal, qui œuvre inlassablement pour le développement de son pays aux côtés du Président Macky Sall. Des attaques qui ne reposent sur rien du tout et qui sont, pour la plupart, commanditées par des lâches, qui ne lui arrivent pas à la cheville.

Combien de fois, ces oiseaux de mauvais augure, piqués par on ne sait quelle mouche, soutenus dans leur sordide entreprise par une certaine presse sous commande, ont construit des mensonges pour s’attaquer à la personne de Dr Cheikh Oumar Anne. De sa fictive bataille à Nianga Edy avec Abdoulaye Daouda Diallo, en passant par la publication du dernier rapport de l’ARMP, le contenu de son balèze CV occulté sciemment, jusqu’à cette intention de détournement sorti par un Directeur relevé de ses fonctions. Et là où le bât blesse, c’est qu’on le déclare toujours coupable, sans au préalable l’avoir saisi pour qu’il donne sa version. C’est de l’acharnement pur et dur qu’il subit depuis des années. L’accuser aujourd’hui d’être à l’origine des déboires de Mamadou Diombera, ex-directeur du CROUS de Ziguinchor, qui avait des problèmes avec les étudiants et les syndicalistes, c’est lui faire un très mauvais procès. La situation à l’université de Ziguinchor est bien maîtrisée. En atteste la dernière visite du ministre sur les lieux. Nous, partisans de Dr Cheikh Oumar Anne, mettons de nouveau en garde les détracteurs de notre leader. Nous leur demandons de savoir raison garder. Il n’est plus question pour nous, de laisser des personnes en mal de notoriété, s’en prendre gratuitement à Dr Cheikh Oumar Anne. Pour la dernière fois, nous demandons à cette meute d’arrêter. A bon entendeur…

Les boucliers de Cheikh Oumar Anne.