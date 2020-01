Attention à ceux qui veulent barrer la route à Mimi…

Le Collectif des Jeunes de l’Alliance Pour la République (APR) de la Commune de Grand-Yoff compte, désormais, s’ériger en bouclier contre les détracteurs de la Présidente du CESE. En réunion, hier, Adama Ndaw et camarades se félicitent de la descente de l’ancienne PM au niveau de sa base naturelle de Grand-Yoff, non sans avertir ceux qui tenteraient de lui barrer la route : « Nous nous félicitions de l’engagement de la Présidente Aminata Touré appelée Mimi lors de la tenue du « Cleaning day », ici à Grand-Yoff. Cela prouve qu’elle porte notre localité au cœur. On n’acceptera que des gens tapis dans l’ombre s’adonnent à ternir son image si lisse. Qu’ils se le tiennent pour dit : ce sera œil pour œil, dent pour dent », a dit le jeune Ndaw. Le porte-parole de ces jeunes partisans du «Macky» : s’expliquera : «Certains trouvent à redire sur la mobilisation derrière Mimi lors de cette opération de set -setal à Grand-Yoff. Ils n’ont vraiment rien compris. C’est Madame Aminata Touré, himself, qui nous a demandés de rester à la base, c’est-à-dire, au niveau de nos quartiers pour démultiplier les actions. Son mot d’ordre a été suivi par nous tous. Dans notre Commune, il ya 67 quartiers et chacun a été à l’œuvre pour matérialiser ce vœu du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall ».