Attention…le diabète affecte votre sexualité

J’ai reçu un diagnostic de diabète de type 2 il y a deux ans et j’ai vu une diminution significative de ma libido depuis lors. J’ai 72 ans et je ne m’attends pas à être aussi active que j’étais dans la vingtaine, mais ma femme commence à s’inquiéter que c’est quelque chose qu’elle a fait. Est-ce lié au diabète?

Malheureusement oui, le diabète de type 2 peut affecter votre vie sexuelle. Il provoque à la fois une perte de libido et un dysfonctionnement érectile chez certaines personnes.

Le diabète et une glycémie élevée affectent les nerfs et les vaisseaux sanguins du corps, ce qui a un impact sur les organes sexuels et l’excitation ainsi que sur vos sentiments et vos sensations physiques.

Le diabète de type 2 peut également avoir un impact émotionnel, vous rendant plus déprimé ou très fatigué, ce qui affectera la libido.

Le dysfonctionnement sexuelle peut être un effet secondaire des médicaments. Bien que cela ne soit pas typique des médicaments contre le diabète de type 2 en soi, cela peut être dû à d’autres médicaments que les diabétiques prennent souvent, comme les statines ou les médicaments contre l’hypertension.

Votre perte de libido pourrait également survenir en même temps que votre diabète de type 2 sans être réellement liée.

Une mauvaise libido est généralement associée à la dépression, à l’anxiété, à trop d’alcool ou au stress. Cela peut aussi se produire naturellement avec l’âge. On pense que cela est lié à une chute des hormones sexuelles – la testostérone, dans le cas des hommes.

Il vaut la peine de demander à votre médecin un test sanguin pour voir si c’est une cause qui peut être traitée avec la testostérone prescrite.

Un examen des médicaments serait également utile: la libido et les relations sexuelles sont une partie importante de notre qualité de vie, et il est parfaitement justifié d’envisager l’échange de médicaments si cela pourrait améliorer les choses.

Bien qu’il existe des médicaments, comme le Viagra, pour la dysfonction érectile, il n’y en a aucun qui améliore la libido.

Si aucune réponse évidente n’est trouvée pour vous, demandez à votre médecin généraliste une référence pour une thérapie psychosexuelle, ou consultez Relate, qui offre des conseils sur le sexe et les relations.