Cette partie du corps qu’il ne faudrait surtout pas tatouer

Envie de sauter le pas et de vous faire tatouer ? Si le choix du motif est crucial, il faut aussi choisir le bon endroit. Voici la partie du corps à ne surtout pas se faire tatouer.

Une étoile, un cœur, une date, une phrase… Un tatouage peut prendre de nombreuses formes et chacun a une signification particulière. C’est pour cela qu’avant de sauter le pas, il vaut mieux réfléchir au motif que l’on choisi, mais également à l’endroit où l’on compte faire son tatouage.

Si le poignet, le dos ou les bras sont des parties du corps propices aux tattoos et souvent choisies, la plante des pieds, elle, est très déconseillée. Sous les pieds (la voute plantaire et le dessous des orteils), un tatouage est très douloureux car les terminaisons nerveuses y sont nombreuses. Mais la douleur n’est pas l’unique raison pour laquelle il faut éviter de tatouer cette partie du pied. En effet, le tatouage, qu’il soit petit ou grand, a de grandes chances de dégorger et de baver.

Pourquoi ? Simplement à cause du frottement du pied dans les chaussettes, dans les chaussures et aussi à cause de la transpiration de cette zone.

D’autres endroits qu’il faut éviter de tatouer

La plante du pied est le premier endroit à éviter de tatouer, mais ce n’est pas le seul. En terme de douleur et de tenue, les tatouages sur les doigts ont aussi tendance à baver au fil du temps à cause de la transpiration et des frottements. L’intérieur de la bouche, de la lèvre inférieure est également déconseillé. La chanteuse Shy’m et le mannequin Kendall Jenner l’ont fait, mais ce tatouage demande de nombreuses retouches car la salive l’efface avec le temps.

D’autres parties du corps, comme la cheville ou les côtes sont très douloureuses à tatouer, mais le résultat ne s’altère pas, car ce sont des endroits qui supportent bien la présence du tatouage.