Thierry Henry intéresse le grand Barça de…messi

Selon la presse catalane, certains dirigeants blaugranas voient en Thierry Henry un possible successeur d’Ernesto Valverde

Manifestement, l’échec de Thierry Henry à la tête de l’AS Monaco n’a pas fait baisser sa cote auprès du FC Barcelone. D’après le quotidien Sport, l’ancien international français est apprécié par une partie des dirigeants catalans, qui songent à lui en cas de départ d’Ernesto Valverde à la fin du saison.

Même si le Barça est actuellement leader de Liga, le technicien en place est loin de faire l’unanimité. Notamment en raison de la qualité de jeu proposée par les Blaugranas, insuffisante pour les standards locaux, et des échecs subis en Ligue des champions contre la Roma et Liverpool. Valverde avait survécu à ces deux claques, mais dans un club comme le Barça, il faut prouver continuellement, et un nouveau revers en C1 serait mal vécu. L’ancien coach de l’Athletic sera par ailleurs en fin de contrat en juin prochain.

Alors que des techniciens plus expérimentés sont disponibles (Allegri, Pochettino…), dans un marché en perpétuel mouvement, Henry a pour lui son passé barcelonais. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus n’a pas autant marqué le Barça qu’Arsenal, bien sûr, mais son intégration avait été plutôt bonne. Il a remporté deux Ligas et une Ligue des champions. Et surtout, il s’est imprégné de l’ADN local, une donnée capitale.

S’il veut sa chance sur le banc d’un très grand club européen, Henry a encore une carte à jouer. Il a sans doute tout intérêt à se montrer convaincant avec l’Impact de Montréal, son nouveau club en MLS. Le Barça aura un œil sur lui.