Audit de la mairie de Ziguinchor…Sonko accable la gestion de Baldé

Dans le cadre de la semaine citoyenne qu’il a lancé Mercredi, le Maire de Ziguinchor a indiqué qu’il s’était attaché les services d’un cabinet pour auditer la gestion de la mairie de Ziguinchor de 2009 à 2022.

Ousmane Sonko a d’emblée souligné que la gestion de Baldé n’a pas été bonne dans plusieurs domaines. D’abord, la gestion financière qui aurait connu des failles. Dans la foulée, l’édile de Ziguinchor a également fait savoir que les passation de marché ne se faisaient pas dans des règles qui régissent une gestion transparente.

« On ne peut pas même pas vérifier si le marché a vraiment été exécuté car il n’y pas de traçabilité, pas de PV de réception, pas de bon de livraison en plus du non respect des procédures… » a déclaré Ousmane Sonko devant la presse.

Les auditeurs de la mairie de Ziguinchor ont également décelé « des manquements graves dans la gestion foncière » et c’est pourquoi Ousmane a indiqué avoir ordonné l’arrêt des lotissements de Diabir, Kénia et Kandialang jusqu’à nouvel ordre, le temps d’y voir plus clair et situer les responsabilités.

Dans ce même registre, Ousmane Sonko déplore le fait qu’il n’y ait rien dans le secteur de la voirie.

L.Badiane pour Xibaaru