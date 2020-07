August Alsina chante comment il couchait avec la femme de Will Smith…

AUGUST ALSINA CLASHE JADA PINKETT ET WILL SMITH AVEC UN NOUVEAU SON

August Alsina n’en a décidément pas fini avec le couple Smith. Après avoir mis à nue un lourd secret des deux tourtereaux, le chanteur à décidé de s’attaquer à eux une fois de plus mais dans un domaine qu’il maîtrise mieux cette fois.

Si pour Will Smith et Jada Pinkett le chapitre August Alsina semble définitivement clôt, pour le chanteur il n’en est rien. Après le Red Table Talk où Jada Pinkett Smith avait avoué aux yeux du monde avoir eu une aventure extra-conjugale, la situation semblait s’être arrangée depuis dans le couple.

En effet, Will Smith et Jada Pinkett ont pris quelques vacances-retrouvailles après le sale temps qu’avait passé le couple en direct. Et si la nouvelle a fait plaisir à bon nombre de fans du couple Hollywoodien, côté August Alsina, on est plus à la revanche.

Le chanteur qui avait révélé s’être entièrement donné à Jada Pinkett comme jamais auparavant dans une autre relation, a choisi de continuer à s’attaquer à elle en produisant cette fois un nouveau tube adressé au couple et avec pour titre “Entanglements”(enchevêtrement), du mot utilisé par Jada Pinkett pour décrire leur relation. Hum !

Et dans cette bataille, le gars n’est pas seul Wanda People. Le son est chanté en featuring avec Rick Ross qui aux dernières nouvelles, serait même l’instigateur de la manœuvre. Le résultat se passe de tout commentaire comme le montre les paroles :

“Meuf je sais qu’on appelle pas ça une relation,”

“Mais tu couches toujours avec moi, yeah”

(…)

“Enchevêtrements, c’est lorsque tu y vas trop profond”

(…)

“Il [Will Smith] pense toujours à nous en train de b***”

“Maison sans clé”

“Meuf je saccage tes cheveux…”

“t’étale et te cogne juste là”

“Ce n’est pas ma meuf mais j’ai la clé”

“Elle ne veut pas nommer le truc, mais elle a besoin de moi dans sa vie”

Pas besoin de vous donner la suite. Postée il y a un jour par August Alsina, le clip a déjà récolté plus de 2 millions et demi de vues sur Youtube.

Pas sûr cependant que ça plaise beaucoup à ce cher Will Smith et son épouse Jada Pinkett.