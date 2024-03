Autonomisation politique de la femme : Aminata Touré en ligne de mire (Par Serigne Saliou Fall)

Autonomisation politique de la femme : Soxna Aminata Touré en ligne de mire.

La discrimination basée sur le genre condamne souvent les femmes à des emplois précaires et mal rémunérés et ne permet qu’à une faible minorité d’entre elles d’atteindre des postes élevés. Encore moins de s’épanouir dans leurs partis politiques respectifs. Non plus de se positionner au premier rang dans les prises de décisions. Cette ségrégation basée sur le sexe restreint également l’accès des femmes aux actifs politiques. L’investissement dans l’autonomisation socio-politique des femmes est la voie la plus sûre vers l’égalité des sexes, l’éradication de la pauvreté et une croissance économique inclusive. Les femmes apportent une contribution énorme à la gestion de la cité. Les tenants de cette politique d’ajustement sociétal pointent du doigt la nécessité absolue de l’égalité des sexes, dans des pans entiers du développement durable inclusif. Le champ politique est un terreau de fertilisation de l’excellence de la femme distinguée dans ses prises de décisions sans commune mesure extraordinaires.

L’autonomisation de la femme est le thème mondial retenu en ce 8 mars 2024. Le centre d’intérêt de cette journée dédiée circonscrit le défi de la communauté internationale, pour le faire face aux besoins d’un développement et renforcement de capacité féminine. Dans l’enveloppé, Il y est question du renouveau du statut politique de la femme. Le thème se positionne entre outre option principale, les notions de Femme Genre, Leadership féminin-Equité et Entreprenariat Féminin. Le contexte mondial si particulier interpelle et milite en faveur de l’apport multidimensionnel de la femme. Heureusement qu’elle est reconnue, comme les piliers et les stabilisatrices du foyer familial.

Les principales actrices et/ou bénéficiaires doivent recueillir la moisson. La voie stratégique est leur incorporation dans le défi de partager la notion de leadership féminin politique. Le Sénégal particulièrement regorge de compétences genre féminin. Elles sont crédibles, performantes, expérimentées sur tous les terrains de la vie politique pour le développement durable. Le leadership politique féminin est le couronnement de l’exercice de l’autonomisation de la femme. L’autonomisation des femmes permet aux femmes de prendre des décisions déterminantes concernant différents problèmes politiques de la société. Elles peuvent avoir la possibilité de redéfinir les rôles des genres ou d’autres rôles similaires, ce qui peut leur donner plus de liberté pour poursuivre les objectifs souhaités.

Illustrations du titre ou éléments d’appréciation objective.

L’échiquier politique : Dans l’horizon politique du Sénégal, Soxna Aminata Touré brille comme une étoile montante. Elle porte non seulement les espoirs de son pays, mais aussi ceux de toute la région. Son engagement patriotique, la place au centre des enjeux politiques tant nationaux qu’internationaux. Cependant, son influence dépasse largement les frontières sénégalaises, car elle incarne la promesse d’un nouveau leadership féminin politique dynamique et visionnaire.

Un Leadership Féminin Éclairé : Mimi Touré se distingue par son leadership féminin scintillant et sa vision progressiste pour le Sénégal. Son engagement pour l’Etat de droit par ricochet l’instauration d’une démocratie et de toutes les dérivées s’y découlant est une marque tracée sur le landerneau politique. Partant de coordonnés cartésiennes. Promouvoir le changement positif et faire avancer les intérêts de la nation sénégalaise est pour cette militante des droits humains une option irréversible.

Un Rôle Majeur dans la Diplomatie : Le défilé des diplomates chez Mimi Touré souligne son rôle de premier plan dans la diplomatie sénégalaise moderne. Les rencontres avec les ambassadeurs de la Grande-Bretagne, des États-Unis, des Nations Unies et de l’Allemagne témoignent de l’intérêt croissant des grandes puissances pour le devenir du Sénégal.

Un Pilier de la Stabilité Régionale : Les bailleurs de fonds sont captivés par la stabilité politique et la maturité démocratique du Sénégal dans cette région stratégique de l’Afrique de l’Ouest. Mimi Touré incarne la promesse d’une coopération régionale renforcée et d’un leadership responsable pour la paix et le développement durable.

Une Alliée Précieuse pour les Partenaires Étrangers : Son approche pragmatique, son charisme indéniable et sa passion pour le progrès social font d’elle une ambassadrice exceptionnelle pour son pays. Son engagement en faveur du dialogue et de la coopération internationale est salué par les partenaires étrangers, qui voient en elle une alliée précieuse pour la promotion du bon devenir de l’humanité dans la cohésion et la paix.

Une Vision Inspirante pour l’Avenir : En fin de compte, le rôle de Mimi Touré dans la diplomatie sénégalaise dépasse largement les simples rencontres diplomatiques. Elle incarne l’espoir d’un Sénégal prospère, uni et respecté sur la scène mondiale. Son leadership inspirant et sa vision audacieuse tracent la voie vers un avenir meilleur pour tous les citoyens sénégalais. Mimi Touré, par son engagement, sa détermination et sa vision, est en train de façonner un nouveau chapitre de l’histoire du Sénégal, dans lequel la diplomatie joue un rôle central pour assurer la prospérité et le bien-être de tous les citoyens.

La Nouvelle Alliance politique stratégique de Mimi Touré : En rappel : Des hommes et les femmes et particulièrement les jeunes tout sexe confondu, tant au niveau national que dans la diaspora ont relevé le défi du parrainage MIMI2024. Cette grappe de citoyen ne cesse d’exprimer leur mécontentement, face aux manipulations et injustices réservées au sort de la candidature MIMI2024. Il reste que pour Mimi Touré «il faut tourner la page du contrôle et laisser le Bon Dieu juger les parties prenantes. Dieu est le meilleur des jugés. Et que l’on ne récolte que le fruit de sa propre semence». C’est fort de cette conviction ; que Soxna Aminata Touré fit un saut de style nouveau. La reconstruction du tissu délabré du pays par des mains inexpertes et tortueuses, toujours en bandoulière, Mimi Touré se rangea vers le candidat portant d’un programme porteur d’espoir pour que vive un Sénégal Radieux. C’est la justesse, la teneur, la portée, la raison fondamentale de son sceau pour le triomphe du candidat Diomaye Président. La charte d’alliance constitue la base d’un partenariat politico économique entre Soxna Aminata Touré et les autres signataires. Dans son sillage, elle a entrainé de fortes personnalités politiques, de la société civile et tout un pan de la société sénégalaise et de la diaspora disposée au changement radical.

Serigne Saliou Fall, Personne Ressource du Club Soxna/Leadership Féminin.

NOTA BENE : Le leadership féminin est encerclé et cerné dans sa définition claire et nette de Soxna : femme exceptionnellement et hautement distinguée dans sa société. «La Soxna : son esprit est sain. Elle est droite. Ses vertus sont nobles. Elle est pieuse. Elle répare toujours ce qui dérive vers le mal. Elle ne fait que du bien et en parle». Dixit Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Dakar le 8 Mars 2024.